Cận cảnh Ngai vua triều Nguyễn ngày trở lại điện Thái Hòa sau vụ phá hoại

Hình ảnh mới nhất của bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn sau vụ phá hoại gây chấn động

Sáng 4/6, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đưa vào trưng bày lại tại điện Thái Hòa sau khi hoàn tất quá trình phục chế.

Hiện vật được bố trí tại vị trí trung tâm trong không gian nội thất điện Thái Hòa để phục vụ du khách tham quan.

Sự xuất hiện trở lại của bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Nhiều du khách bày tỏ thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng hiện vật sau hơn 1 năm vắng bóng.

Ông Ngô Văn Minh – Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế cho biết: Ngai vua triều Nguyễn được thực hiện phục chế từ ngày 22/4 đến ngày 4/5/2026. Quá trình thực hiện phục chế được giám sát bởi một hội đồng gồm 6 người do UBND TP. Huế thành lập. Việc phục chế được thực hiện tại trụ sở của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015. Trước thời điểm bị phá hoại, hiện vật được trưng bày tại không gian nội thất điện Thái Hòa thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

Vào ngày 24/5/2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm đã có hành vi phá hoại bảo vật, làm gãy tay ngai bên trái khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước khác nhau. Sau vụ việc, hiện vật được đưa về bảo quản tại kho cổ vật của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. Các mảnh vỡ được cơ quan điều tra thu giữ phục vụ công tác điều tra trước khi bàn giao lại cho bảo tàng để triển khai phục chế theo quy định.

Việc phục chế được thực hiện trên cơ sở kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 11/8/2025 của UBND TP.Huế, được ban hành sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. UBND TP.Huế cũng thành lập hội đồng chuyên môn giám sát quá trình phục chế với sự tham gia của các nhà quản lý văn hóa, chuyên gia bảo tồn và nghệ nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực sơn son thếp vàng.

Quá trình phục chế tuân thủ các nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, ưu tiên sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu nguyên bản, áp dụng kỹ thuật can thiệp tối thiểu, không làm mới hiện vật và tận dụng tối đa các mảnh vỡ gốc bị phá hoại.

Các biện pháp chuyên môn được thực hiện gồm làm sạch khô, xử lý nấm mốc và mối mọt, gắn kết hoàn chỉnh 14 mảnh vỡ của tay ngai bên trái, xử lý các vết nứt và phần khuyết thiếu bằng gỗ đồng chất kết hợp bột gỗ mịn trộn sơn sống.

Đơn vị phục chế cũng phục hồi phần mộng nối giữa tay ngai, ổn định các vị trí bong tróc bằng keo chuyên dụng, đồng thời sử dụng sơn ta và vàng thật theo đúng kỹ thuật truyền thống để phục hồi hiện vật.

Toàn bộ quá trình phục chế được quay phim, chụp ảnh, lập hồ sơ tư liệu và lưu trữ theo quy định nhằm phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và bảo quản lâu dài.

Sau khi hoàn thành, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước và màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận Bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục chế không bổ sung hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch các yếu tố gốc của hiện vật.

Bên cạnh đó, các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc cũng được xử lý, góp phần tăng cường độ bền vững cho kết cấu của bảo vật.

Như tin đã đưa, vào khoảng 12h ngày 24/5/2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm khi vào tham quan di tích điện Thái Hòa ở Đại Nội Huế đã bất ngờ vượt rào chắn bảo vệ đi vào phía bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn. Tâm đã ngồi lên ngai vua, sau đó cởi trần rồi đi lại loanh quanh và có hành động đập phá. Hành động của Tâm đã làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn thành 3 đoạn. Sau vụ việc nghiêm trọng này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Hồ Văn Phương Tâm về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, theo điểm C, khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã kỷ luật nhiều cá nhân trực tiếp để xảy ra vụ ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại, trong đó 2 nhân viên bảo vệ bị cho thôi việc...