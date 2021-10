Cận cảnh hơn trăm hộ dân ở Hà Nội bị cô lập giữa biển nước

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 16:27 PM (GMT+7)

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, hơn 100 hộ dân thuộc thôn Đồng Dâu (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị cô lập trong biển nước, cuộc sống người dân tại đây bị đảo lộn.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên ở khu vực từ Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to và kéo dài nhiều ngày, khiến mực nước các sông dâng cao.

Nước tràn bờ gây ngập úng nhiều nơi, điển hình như thôn Đồng Dâu (xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội) với 100 hộ dân bị cô lập giữa biển nước.

Ghi nhận trong sáng nay (19/10), tình trạng ngập úng tại đây kéo dài được gần một tuần, nước vẫn còn cao, nhiều căn nhà chỉ còn nhìn thấy mái.

Các con đường trong thôn đã trở thành sông.

Trung bình ở đây ngập từ 1m-1,2m, chỗ sâu nhất ngập từ 1,4m-1,6m.

Nước tràn vào cả nhà văn hóa.

Người dân phải dùng thuyền, phao tự chế để di chuyển trong thôn.

Một số đoạn ngập khoảng 60cm, người dân có thể xắn quần lội nước.

Thời tiết dự báo còn mưa trong những ngày tới, người dân lo ngại nước sẽ lại dâng cao.

Do mưa ngập, người dân hiện đang thiếu nước sạch để sinh hoạt, ăn uống hàng ngày.

Sau năm ngày ngập, chị Bảy (thôn Đồng Dâu, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) dành cả buổi sáng để dọn dẹp bùn, đất ngay sau khi nước rút khỏi sân nhà.

"Vì tình trạng ngập diễn ra hàng năm nên dân ở đây ai cũng dự phòng hết cả. Tôi phải nhốt hàng trăm con gà và vịt nuôi vào chuồng, kê cao để nước không vào", chị Bảy chia sẻ.

Những ngôi nhà ngập sâu ở mặt trước nên đều dùng thang để tạo lối vào cổng sau.

Ông Liễu (thôn Đồng Dâu, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) cho biết: "Mấy hôm trước mưa liên tục, nước dâng cao tràn cả vào nhà, nay đã rút được một ít, tuy nhiên so với trận ngập 2018 vẫn chưa là gì".

Hộ gia đình ông Liễu cũng mất trắng hoa màu.

Gia cầm nhà ông Liễu cũng được nhốt vào trong chuồng, không dám thả ra.

Người dân cho biết, năm 2018, ở đây xảy ra tình trạng ngập sâu đến 1,8m kéo dài hơn một tháng khiến cuộc sống cực kỳ khó khăn.

Một xe máy "chết đuối" khi lao vào trong biển nước tại đây.

