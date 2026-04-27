Cận cảnh hầm bí mật trong dinh thự 136 ở TP.HCM

Sau khoảng 6 tháng chỉnh trang, hệ thống hầm bí mật dưới Bảo tàng TP.HCM (tức Dinh Gia Long trước đây) chính thức mở cửa trở lại, mang đến trải nghiệm mới cho du khách khi tham quan một công trình gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử của thành phố.

Hệ thống hầm bí mật được xây dựng từ năm 1962 theo thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, bố trí phía sau khuôn viên tòa nhà. Công trình có một lối đi chính chạy dọc theo chiều dài dinh thự. Sau khi cải tạo, hầm được mở thêm lối đi, nâng cấp hệ thống chiếu sáng và sơn mới, giúp chiều dài tham quan tăng lên khoảng 150m.

Bên trong hầm, nhiều màn hình được lắp đặt dọc hành lang và trên tường, trình chiếu bản vẽ thiết kế Dinh Gia Long cùng các tư liệu lịch sử, hình ảnh về các cuộc đảo chính và những di tích tiêu biểu của thành phố.

Một số phòng mới được mở rộng, trong đó phần lớn để trống và chủ yếu phục vụ trưng bày bằng hình ảnh, video. Riêng một phòng đặt máy phát điện thiết bị đã tồn tại từ trước khi công trình chuyển đổi thành bảo tàng.

Hầm được thiết kế với 6 cửa sắt đúc liền khối, vận hành bằng cơ chế bánh lái tương tự tàu thủy, chỉ có thể đóng mở từ bên trong, kèm theo các chốt sắt lớn gia cố, đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài lối chính, công trình còn bố trí nhiều ngách nhỏ phục vụ nhu cầu trú ẩn. Theo thiết kế, trong tình huống khẩn cấp, các yếu nhân có thể được đưa xuống hầm trong khoảng 5 phút. Bên trong được trang bị hệ thống liên lạc với bên ngoài, cùng hệ thống cấp nước và thoát thải, bảo đảm vận hành liên tục.

Các lối ra của hầm được bố trí trong khuôn viên phía sau, hướng ra các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur (phường Sài Gòn). Ngoài ra, còn có hai cửa thoát hiểm nằm cách tòa nhà khoảng 20m.

Tại khu trưng bày, nhiều hiện vật và tư liệu đáng chú ý được giới thiệu, trong đó có bản đối chiếu giữa kế hoạch dự trù và quá trình thi công hầm trú ẩn, với tổng kinh phí hơn 12,5 triệu đồng - mức chi lớn vào thời điểm xây dựng.

Du khách chăm chú xem các chỉ dẫn, hiện vật được trưng bày tại hầm.

Dinh Gia Long - nay là Bảo tàng TP.HCM (phường Sài Gòn) - được xây dựng giai đoạn 1885-1890 theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Alfred Foulhoux. Công trình mang phong cách tân cổ điển, với bố cục đối xứng, mái ngói dốc và nhiều chi tiết trang trí đặc trưng.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ bảo tàng thương mại, nơi ở của Thống đốc Nam Kỳ, đến trụ sở làm việc tạm thời của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sau năm 1975 trở thành bảo tàng, công trình hiện lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý giá về lịch sử Sài Gòn - TP.HCM. Tòa nhà bảo tàng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 2012.