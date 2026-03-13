Mỹ xác nhận 6 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay KC-135 tại Iraq

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết: “Tất cả 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ rơi ở miền Tây Iraq được xác nhận đã thiệt mạng”.

Trước đó, CENTCOM cho biết, chiếc KC-135 bị rơi tại khu vực miền Tây Iraq trong lúc tham gia chiến dịch quân sự chống Iran mang tên Epic Fury.

Máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản, ngày 30/8/2023. Ảnh: AP

Trong thông báo ban đầu trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết có hai máy bay tiếp dầu KC-135 trong sự cố nói trên. Một chiếc đã hạ cánh an toàn, trong khi chiếc còn lại bị rơi tại khu vực miền Tây Iraq. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra, song quân đội Mỹ cho biết chiếc máy bay không bị bắn hạ và cũng không phải do hỏa lực nhầm lẫn từ lực lượng đồng minh.

Danh tính các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố và sẽ chỉ được tiết lộ sau ít nhất 24 giờ kể từ khi gia đình các nạn nhân được thông báo chính thức.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông Israel đã công bố hình ảnh một máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ bị hư hại sau một sự cố trên không liên quan đến chiếc máy bay gặp nạn.

Hình ảnh được truyền hình KAN của Israel đăng trên Telegram cho thấy một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker bị mất phần trên của cánh đuôi. Ảnh: KAN.

Bức ảnh do đài truyền hình KAN - đối tác của CNN - đăng tải cho thấy một máy bay KC-135 đang đỗ tại Sân bay Ben Gurion với phần đuôi bị hư hỏng.

Các dấu hiệu nhận dạng trên chiếc KC-135 xuất hiện tại sân bay Ben Gurion cho thấy máy bay này xuất phát từ căn cứ không quân Beale.