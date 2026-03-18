Nhóm phương tiện vào "tầm ngắm" của CSGT trên cao tốc TPHCM – Vân Phong

Sau thời gian ghi hình phạt nguội vi phạm tốc độ trên cao tốc TPHCM - Vân Phong, ngày 17-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT, Bộ Công an tiếp tục ghi nhận 36 ô tô chạy quá tốc độ.

Tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong là trục giao thông quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giao thương giữa các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Do đó, Đội 6 đã tăng cường lực lượng tổ chức bắn tốc độ 24/24 trên cả hai chiều tuyến, đồng thời linh hoạt thay đổi vị trí kiểm soát, tập trung vào nhóm phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Theo cảnh sát, vi phạm tốc độ không chỉ là hành vi coi thường pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông.

Trong ngày 17-3, Đội 6 đã phát hiện 36 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm 10 trường hợp vi phạm tốc độ tối thiểu; 15 trường hợp vi phạm từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 9 trường hợp vi phạm từ 10 km/h đến 20 km/h; 2 trường hợp vi phạm trên 20 km/h đến 35 km/h.

Trước đó, ngày 16-3, Đội 6 cho biết đã xử lý 10 trường hợp không bật đèn tín hiệu ở đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đội 6 nhấn mạnh bật đèn tín hiệu xin chuyển hướng (đèn xi-nhan) giúp phương tiện khác biết để giảm tốc độ và nhường đường an toàn. Tuy nhiên, không ít lái xe vẫn "quên" thao tác bắt buộc này, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trên tuyến cao tốc.