Các khối diễu binh tỏa ra 8 ngả đường
Hà Nội - Sau khi diễu binh qua quảng trường Ba Đình, hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tỏa ra 8 ngả đường trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.
Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Sơn Tùng
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Sơn Tùng
Khối nữ quân y. Ảnh: Sơn Tùng
Khối nữ chiến sĩ thông tin. Ảnh: Hiếu Lương
Khu thể thao Quần Ngựa là nơi tập kết của nhiều khối chiến sĩ. Từ 5-6h, nhiều bạn bè, người thân của các chiến sĩ đã đứng đợi ở cổng sau, chờ gặp con em sau buổi tổng duyệt. Hầu hết mọi người mang theo hoa, đồ uống và banner để khích lệ tinh thần các chiến sĩ.
Quân nhân Tống Thị Thu Hà, thuộc Khối nữ chiến sĩ biệt động, xúc động gặp lại mẹ và hai con. Bà Lý Thị Lương cho biết để gặp con gái, cả nhà từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ 16h chiều qua. Bà không lên khu trung tâm để xem diễu binh, sợ tắc đường không về được sẽ lỡ dịp gặp con gái.
"Hà xa nhà từ dịp diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam nên tôi rất nhớ con. Gặp vài phút cũng tốt rồi", bà nói, không kìm được nước mắt khi được ôm con gái trong bộ quân phục.
Chị Hà ôm mẹ, người đã đi gần 200 km từ quê nhà Thanh Hóa ra Hà Nội từ chiều qua để gặp con gái. Ảnh: Thanh Hằng
Chị Hà gặp hai con sau nhiều ngày xa gia đình tập trung cho nhiệm vụ A80. Ảnh: Thanh Hằng
Các quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Quỳnh Trần
Các quân nhân Nga. Ảnh: Quỳnh Trần
Quân nhân Campuchia. Ảnh: Quỳnh Trần
Quân nhân Lào. Ảnh: Quỳnh Trần
Dẫn đầu khối là xe chỉ huy UAV, phía sau là các mẫu UAV trinh sát và cảm tử do Việt Nam tự chế tạo.
Khối UAV di chuyển trên đường Hùng Vương. Ảnh: Hoàng Anh
UAV BXL.01 do nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thiết kế và chế tạo. Đây là UAV cảm tử mang đầu nổ lõm xuyên giáp, có thể tiêu diệt các mục tiêu với vỏ giáp có độ dày dưới 250 mm ở trạng thái cố định. Khối lượng cất cánh tối đa 10 kg, mang đầu nổ 1,2 kg, trần bay 1.000 m, tốc độ bay 100-120 km/h và hoạt động cự ly liên tục 10 km.
UAV cảm tử. Ảnh: Hoàng Anh
UAV trinh sát VU-R70 có thời gian bay 6 giờ, cự ly hoạt động 70 km, sử dụng công nghệ AI để trinh sát, chỉ thị mục tiêu. VU-R70 đạt tốc độ bay 120 km/h, được trang bị những công nghệ trinh sát hiện đại.
UAV trinh sát. Ảnh: Hoàng Anh
Tổ hợp tên lửa chống hạm và đối đất Trường Sơn do Việt Nam phát triển, sử dụng tên lửa Sông Hồng với tầm bắn khoảng 80 km, bay thấp bám đỉnh sóng ở pha cuối để hạn chế các biện pháp phòng thủ của đối phương.
Mỗi tổ hợp gồm xe chỉ huy có thể điều khiển 8 bệ phóng với tối đa 32 tên lửa sẵn sàng chiến đấu, radar dẫn bắn, xe vận tải và nạp đạn. Radar của tổ hợp Trường Sơn có tầm quét khoảng 200 km.
Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp Trường Sơn. Ảnh: Hoàng Anh
Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp Bastion-P di chuyển khỏi đường Hùng Vương. Ảnh: Hoàng Anh
Xe chở đạn kiêm bệ phóng Scud-B di chuyển trên đường. Ảnh: Hoàng Anh
Các xe chiến đấu thuộc tổ hợp tên lửa bờ Trường Sơn. Ảnh: Hoàng Anh
Khối sĩ quan cảnh sát biển. Ảnh: Tùng Đinh
Chiến sĩ đặc nhiệm dù. Ảnh: Tùng Đinh
Lê Hoàng Hiệp trong tổ quân kỳ khối Tác chiến điện tử. Ảnh: Tùng Đinh
Lực lượng phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Tùng Đinh
Khối Sĩ quan Hải quân. Ảnh: Sơn Tùng
Khối sĩ Danh dự ba quân chủng. Ảnh: Sơn Tùng
Khối cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng
Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Quỳnh Trần
Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Quỳnh Trần
Sĩ quan Hải quân. Ảnh: Quỳnh Trần
Tiêm kích Su-30MK2 thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Biên đội Su-30MK2 tách đội hình và thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 và xe thiết giáp chở quân XTC-02.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển và chế tạo, có khối lượng 15 tấn, dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao hơn 2 m. XCB-01 có kíp lái ba người gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe, có thể chở theo 8 chiến sĩ với trang bị đầy đủ. Khoang xe được trang bị điều hòa, trên thân xe có lỗ châu mai để các chiến sĩ khai hỏa từ bên trong.
Thiết giáp XCB-01 sử dụng pháo chính cỡ nòng 73 mm với 40 viên đạn và hệ thống nạp đạn bán tự động, súng máy song song PTK 7,62 mm và súng phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo, cùng tên lửa chống tăng dẫn đường B72 (9M14 Malyutka).
Thiết giáp XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo, được trang bị súng máy 12,7 mm và súng 7,62 mm. Xe có kíp lái ba người, có thể chở theo 9 chiến sĩ.
Dẫn đầu khối xe cơ giới là xe tăng T-54B cải tiến do Việt Nam tự nâng cấp, tiếp sau là xe tăng chủ lực T-55. Xe tăng T-90SK, biến thể chỉ huy của xe tăng T-90S, dẫn dầu khối xe tăng T-90S và T-62.
Khối xe tăng diễu qua lễ đài.
Xe tăng T-90SK (trước) và T-62. Ảnh: Nguyễn Đông
Các xe tăng T-55 di chuyển trên đường Hùng Vương. Ảnh: Nguyễn Đông
Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất được biên chế trong Quân chủng Phòng không Không quân từ năm 2006. Tiêm kích đa năng siêu âm hai chỗ ngồi chuyên tiêu diệt máy bay mang tên lửa chiến lược, chiến thuật, bom và các dạng mục tiêu trên không khác.
Ảnh: Ngọc Thành
Ảnh: Võ Thạnh
Video: Giang Huy 7h27
Biên đội Yak-130 phóng mồi bẫy nhiệt. Ảnh: Sơn Tùng
Tiêm kích Su-30MK2 phóng mồi bẫy. Ảnh: Sơn Tùng
Su-30MK2 thả bẫy nhiệt. Video: Giang Huy
Đội hình CASA C-295 và C212i bay qua quảng trường. Ảnh: Võ Thạnh
Đội hình máy bay vận tải CASA. Ảnh: Võ Thạnh.
Đoàn quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Đông
Đoàn Nga. Ảnh: Nguyễn Đông
Đoàn quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Nguyễn Đông
Đoàn quân nhân Lào. Ảnh: Nguyễn Đông
Ảnh: Phạm Dự
Bốn khối nghi trượng mở đầu đội hình diễu binh diễu hành. Xe rước Quốc huy với thân xe được phát triển từ họa tiết chèo thuyền gắn với trống đồng; 54 thanh niên đại diện 54 dân tộc. Tiếp đến là nghi trượng rước cờ Tổ quốc, cờ Đảng; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng 80 năm Quốc khánh.
Đội hình Yak-130 bay qua quảng trường. Video: Tuấn Việt
Biên đội Mi-171, Mi-17, Mi-8 mở đầu Khối Không quân bay chào mừng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng hướng về trung tâm, bay qua cầu Nhật Tân, qua hồ Tây về Ba Đình. Tiếp đến là vận tải CASA C-295M và C-212, chuyên trinh sát, vận tải, cứu hộ cứu nạn. Góp mặt trong khối bay chào mừng còn có Yak-130; L39NG và Su-30MK2.
Cùng lúc, lễ diễu binh diễu hành bắt đầu.
Biên đội Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Trực thăng bay qua hồ Trúc Bạch. Video: Tuấn Việt
Biên đội 10 chiếc trực thăng kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc hướng về Ba Đình. Bay sau là đội hình máy bay vận tải CASA C-295M và C-212 chuyên trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp theo là đội hình Yak-130 và L-39NG, Su-30MK2.
Biên đội trực thăng mang cờ hướng về Ba Đình. Ảnh: Hoàng Giang
Trực thăng bay qua ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Dự
Các lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trên phố đứng nghiêm trang làm lễ chào cờ.
Lực lượng công binh trang nghiêm trong giây phút hát Quốc ca Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đông
Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân chào cờ trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Trần Quỳnh
Đại bác khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình mở màn cho lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành. Cùng lúc, lễ chào cờ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Khi Tiến quân ca vang lên, người dân ở khắp ngả đường, phố phường Thủ đô đứng nghiêm trang làm lễ chào cờ.
Đại bác khai hỏa. Video: Thu Trang
Các khối tập trung trên đường Hùng Vương, Phan Đình Phùng sẵn sàng chờ lệnh diễu binh.
Xe chỉ huy sẵn sàng. Ảnh: Nguyễn Đông
Khối tăng thiết giáp chờ lệnh. Ảnh: Nguyễn Đông
Tại sân vận động Mỹ Đình cách quảng trường 7 km, các pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa kiểm tra khí tài, chỉnh trang các khâu cuối trước giờ tổng duyệt. 21 loạt đại bác sẽ khai hỏa trên nền Quốc thiều 54 giây.
Lực lượng an ninh đã thiết lập hàng rào barie bảo vệ, người dân đứng xem cách khoảng 100 m.
Dàn pháo lễ tại Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Thu Trang
Ngày 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.
