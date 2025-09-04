Ukraine phản ứng với đề xuất mới nhất của ông Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu trước báo giới ở Bắc Kinh hôm 3/9, ông Putin gợi ý ông Zelensky có thể sang thủ đô Nga để thảo luận về các điều kiện hòa bình. Trước đó, Hungary, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những quốc gia bày tỏ sẵn sàng đăng cai đối thoại.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cho biết có ít nhất 7 quốc gia sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky. “Đây là những đề xuất nghiêm túc và Tổng thống Zelensky luôn sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy bất cứ lúc nào”, ông Sibiga cho biết.

Đề cập đề xuất của ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine nói ông Zelensky không thể tới Moscow. “Ông Putin vẫn tiếp tục làm khó mọi người bằng những đề xuất vốn dĩ không thể chấp nhận”, ông Sibiga nói, đồng thời kêu gọi gia tăng sức ép lên Nga.

Theo RT, ông Putin nhiều lần khẳng định sẵn sàng gặp ông Zelensky ở “giai đoạn cuối” của quá trình đàm phán. Hôm thứ Tư, ông nhắc lại rằng một hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra nếu được “chuẩn bị kỹ lưỡng và mang lại kết quả tích cực”.

“Cuối cùng thì, nếu ông Zelensky sẵn sàng, ông ấy có thể tới Moscow”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga tiếp tục đặt câu hỏi về tư cách nguyên thủ của ông Zelensky, lưu ý nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông đã hết hạn từ năm ngoái và Ukraine vẫn chưa tổ chức bầu cử mới do tình trạng thiết quân luật.

Ông Putin đề cập tình hình trên thực địa, cho biết quân đội Nga "đang tiến quân trên mọi mặt trận" ở Ukraine, trong khi Kiev không còn đủ khả năng để phát động các đợt tấn công quy mô lớn.

“Nếu không đạt được giải pháp hòa bình, chúng tôi sẽ buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ đề ra bằng sức mạnh quân sự", ông Putin nói.

Theo quan điểm của Nga, để có hòa bình bền vững, Ukraine phải công nhận các thực tế mới về lãnh thổ và từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.