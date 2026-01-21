Điều chỉnh chương trình Đại hội XIV, rút ngắn 1,5 ngày làm việc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, buổi sáng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, điều hành phiên thảo luận.

Buổi chiều, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành phiên thảo luận.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Trong ngày làm việc đã có 30 đại biểu tham luận tại Phiên họp. Trong đó, Phiên họp sáng đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu các đảng bộ, phát biểu ý kiến tham luận: Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Chính phủ; Bộ Công an; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; thành phố Hà Nội; Đảng ủy Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Ngoại giao; Thành phố Hồ Chí Minh; phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phiên họp chiều đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ ban, bộ, ngành, địa phương phát biểu ý kiến tham luận: Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng; Đảng bộ đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đảng bộ xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp); Ban Nội chính Trung ương; phường Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Tài chính, Đảng bộ tỉnh Sơn La; Đảng bộ đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang); Bộ Công Thương; Đảng bộ thành phố Cần Thơ; Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ thành phố Huế.

Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của Văn kiện và các vấn đề quan trọng được Nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội; đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội quyết định.

Đối với những kiến nghị cụ thể, đặc thù, Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu, chuyển Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, cụ thể hóa trong các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và hoàn thiện nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cuối buổi chiều, Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng. Theo đó chương trình làm việc rút ngắn 1,5 ngày làm việc so với chương trình đã được thông qua trước đó (trước đó chương trình của Đại hội XIV diễn ra từ 19 -25/1). Ngày mai, 22/1/2026, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình.