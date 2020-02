Cá Koi Nhật Bản đắt tiền thả xuống Hồ Tây sống ra sao?

Ngày 16/5/2019, Hà Nội đã triển khai phương án thí điểm xử lý ô nhiễm, làm sạch sông Tô Lịch (300m đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt) bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản. Các chuyên gia Nhật Bản cho hay, khi đặt máy sục khí bio-nano xuống thì 3 ngày sau, mùi hôi của sông Tô Lịch sẽ giảm và sau 2 tháng các chỉ số quan trắc nước sẽ đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Tuy nhiên, từ 9-12/7, thời điểm gần hết hạn thí điểm xử lý ô nhiễm, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xả hơn 1 triệu m3 nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Việc làm này khách quan và để đảm bảo an toàn cho Thành phố trong mùa mưa, tuy nhiên, nó đã cuốn trôi toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các tấm Bioreactor kích hoạt trong vòng gần 2 tháng. Đến ngày 16/7, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản đã gửi Công văn tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội, các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc xin lùi thời gian lấy mẫu, đánh giá, công bố kết quả công nghệ giai đoạn thí điểm thêm 2 tháng. Ngày 16/9, sau tròn 4 tháng thử nghiệm, các đơn vị liên quan đã lấy mẫu nước đồng thời thả cá Koi Nhật Bản và cá chép Việt Nam xuống 2 khu xử lý. Việc thả cá nhằm chứng minh nước sau xử lý đã an toàn, đảm bảo sinh vật như cá phát triển tốt. Thời gian đầu khi mới thả, một vài con cá có hiện tượng ngửa bụng và chết. Tuy nhiên, sau đó, cá dần làm quen với môi trường mới và sinh sống, phát triển bình thường.