Bốn ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, cả nước xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông
Bốn ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí so với năm 2024.
Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 30-8 đến 2-9), toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ngày 31-8 tại TP HCM. Ảnh: NLĐO
Trong đó, đường bộ xảy ra 204 vụ, làm chết 116 người, bị thương 128 người, giảm 83 vụ (28,92%), giảm 38 người chết (24,68%), giảm 76 người bị thương (37,25%) so với kỳ 4 ngày nghỉ Lễ năm 2024. Không xảy ra tai nạn trên tuyến giao thông đường sắt, đường thủy.
So với 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).
Cũng trong nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 90 tỉ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn đối với 1.198 trường hợp, 4.464 giấy phép lái xe bị trừ điểm, tạm giữ 180 ô tô, 8.839 mô tô.
Báo cáo của Văn phòng Bộ Công an cho thấy, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 1-9, tại Km 368+300 cao tốc Nha Trang - Vân Phong, thuộc địa phận xã Diên Thọ (tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 36H - 097.xx và xe tải biển kiểm soát 75C - 085.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) khiến 13 người phải nhập viện cấp cứu.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe tải không chú ý quan sát, tông vào đuôi xe khách, làm nhiều hành khách bị thương.
Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh thứ 2 (31/8), cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, giảm so với cùng kỳ năm trước.
02/09/2025 20:40 PM (GMT+7)