Bốn ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, cả nước xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 30-8 đến 2-9), toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ngày 31-8 tại TP HCM. Ảnh: NLĐO

Trong đó, đường bộ xảy ra 204 vụ, làm chết 116 người, bị thương 128 người, giảm 83 vụ (28,92%), giảm 38 người chết (24,68%), giảm 76 người bị thương (37,25%) so với kỳ 4 ngày nghỉ Lễ năm 2024. Không xảy ra tai nạn trên tuyến giao thông đường sắt, đường thủy.

So với 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).

Cũng trong nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 90 tỉ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn đối với 1.198 trường hợp, 4.464 giấy phép lái xe bị trừ điểm, tạm giữ 180 ô tô, 8.839 mô tô.

Báo cáo của Văn phòng Bộ Công an cho thấy, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 1-9, tại Km 368+300 cao tốc Nha Trang - Vân Phong, thuộc địa phận xã Diên Thọ (tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 36H - 097.xx và xe tải biển kiểm soát 75C - 085.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) khiến 13 người phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe tải không chú ý quan sát, tông vào đuôi xe khách, làm nhiều hành khách bị thương.