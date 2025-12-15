16h, máy bay thuộc dòng lớn và hiện đại nhất của hãng Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Long Thành. Trước đó, máy bay khởi hành từ Nội Bài lúc 12h, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất sau hơn hai giờ bay, tiếp tục thực hiện chuyến bay kiểm tra kỹ thuật tại cảng hàng không lớn nhất nước trong giai đoạn nước rút về đích.

Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành chiều 15/12. Ảnh: Quỳnh Trần

Đây là chuyến bay kỹ thuật nhằm kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ hệ thống phục vụ khai thác bay như dẫn đường, thông tin liên lạc, điều hành bay; quy trình tiếp nhận, điều phối tàu bay; hệ thống chiếu sáng đường băng, đường lăn, sân đỗ. Việc này cũng kiểm tra sự phối hợp giữa các đơn vị khai thác, an ninh và kiểm soát không lưu tại Long Thành.

Chuyến bay chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật. Tàu bay sử dụng là Boeing 787, dòng máy bay thân rộng do Boeing phát triển, hiện là loại có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines. Máy bay trang bị hai động cơ phản lực, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, sức chứa khoảng 340 hành khách, tầm bay dài, thường được khai thác trên các đường bay chặng dài và xuyên lục địa.

Nghi thức xịt nước chào đón máy bay ở Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), toàn bộ hạ tầng khai thác bay tại Long Thành như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đã đáp ứng tiêu chuẩn ICAO; hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu hàng không hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.

Khi hạ cánh, máy bay được xe dẫn đường đưa theo vệt lăn D24, di chuyển qua khu vực xe cứu hỏa phun nước chào mừng trước khi vào sân đỗ. Trong quá trình lăn, tổ lái duy trì công suất động cơ thấp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Nhân viên cảnh giới được bố trí xuyên suốt để bảo đảm an toàn.

Sau khi dừng đỗ, lực lượng phục vụ mặt đất triển khai các kịch bản thử nghiệm, trong đó có bố trí xe thang tại cửa giữa để kiểm tra quy trình lên xuống tàu bay. Hoàn tất thử nghiệm, tổ lái nhận huấn lệnh, thực hiện các bước khai thác theo kịch bản đã xây dựng.

Máy bay dừng trước khu vực nhà ga hành khách. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước chuyến bay, các đơn vị tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống thiết bị tối thiểu 90 phút; thiết lập vùng an toàn, vùng nhạy cảm thiết bị và thông báo đến các bên liên quan. Công tác kiểm tra an toàn đường băng, đường lăn, sân đỗ, vật thể lạ, chim và chướng ngại vật được thực hiện trước mỗi chuyến bay 10 phút trong các ngày 15 và 19/12.

Ngoài ra, các cuộc kiểm tra đột xuất sẽ được triển khai khi phát hiện điều kiện bất thường từ đài kiểm soát hoặc tổ lái. Công tác giám sát an toàn được duy trì liên tục trong suốt quá trình phục vụ các chuyến bay kỹ thuật và chính thức.

Sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành các hạng mục đón máy bay đầu tiên. Ảnh: Phước Tuấn

Để ứng phó thời tiết xấu, Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất cập nhật kịp thời các hiện tượng nguy hiểm, chuyển thông tin đến các đơn vị điều phối khai thác trong ngày 15 và 19/12.

Kết thúc thử nghiệm, máy bay rời Long Thành lúc 18h, quay lại Tân Sơn Nhất với số hiệu VN5002.

Trước đó, ACV đã phối hợp các đơn vị hoàn thành bay hiệu chuẩn từ ngày 26/9 đến 2/10, chuẩn bị cho việc tiếp nhận chuyến bay đầu tiên.

Sau khi hoàn tất bay kiểm tra kỹ thuật, ngày 19/12, ba chuyến bay chính thức của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways dự kiến hạ cánh xuống Long Thành, cách nhau khoảng 5 phút. Theo kịch bản của Bộ Xây dựng, các chuyến bay chính thức chỉ được thực hiện khi chuyến bay kỹ thuật đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn và khai thác.

Sân bay Long Thành giai đoạn một rộng 1.810 ha, khởi công từ tháng 1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến khai thác thương mại vào giữa năm 2026.