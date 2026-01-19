Ban soạn thảo Bộ Công an vừa công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế.

Trước đó, Ban soạn thảo lấy ý kiến góp ý về đề xuất bổ sung liên quan đến sát hạch GPLX mô tô hạng A1, A. Theo đó người dự sát hạch phải điều khiển xe mô tô qua hai bài hình tổng hợp với hình thức chấm điểm trực tiếp kết hợp thiết bị chấm điểm tự động.

Góp ý với đề xuất này, có ý kiến cho hay, việc bổ sung 1 bài hình tổng hợp để sát hạch hạng A1, A liên quan đến cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật và có lộ trình phù hợp để các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch triển khai thực hiện.

Bộ Công an thống nhất bỏ một bài thi trong sát hạch bằng lái xe máy. Ảnh minh họa

Việc bổ sung thêm bài thi hình tổng hợp số 2 hạng A1, A phải có thời gian cần thiết để đánh giá tác động đối với xã hội và người dân; tính khả thi thực hiện bổ sung bài thi hình tổng hợp số 2 và có phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Việt Nam, chỉ áp dụng khi đã hoàn tất việc thực hiện đánh giá tác động thực tế do:

Thực tế cho thấy, nhiều trung tâm sát hạch hiện không còn quỹ đất để bố trí thêm bài thi mới; trong khi đó, bài thi mô tô hiện hành được đánh giá đã đủ độ khó để giúp học viên hình thành kỹ năng điều khiển xe phù hợp.

Hiện nay, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông của người điều khiển mô tô, xe máy là do ý thức và thái độ của người điều khiển và chỉ một phần nhỏ là liên quan đến kỹ năng điều khiển phương tiện. Do đó, đề nghị giữ nguyên bài thi mô tô như hiện tại do các Trung tâm sát hạch không đủ diện tích để bố trí hình thi.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo (Cục Cảnh sát giao thông) Bộ Công an cho biết đã tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia, đồng thời phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo lái xe an toàn để nghiên cứu, điều chỉnh nội dung sát hạch phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo đó, Bộ Công an thống nhất không áp dụng bài thi hình tổng hợp số 2 như dự thảo ban đầu. Thay vào đó, nội dung sát hạch sẽ được điều chỉnh sang bài thi xử lý tình huống giả định trên đường, bao gồm các tình huống như: xử lý khi qua đường giao cắt, đi đúng phần đường, làn đường, phanh khi xuất hiện chướng ngại vật.

Việc xây dựng hình thi bổ sung đảm bảo đúng nguyên tắc hạn chế tối đa các phát sinh về sân bãi, chi phí cho các trung tâm sát hạch lái xe.

Về lộ trình dự kiến áp dụng 1/1/2027 để các cơ quan quản lý về đào tạo, trung tâm sát hạch có thời gian triển khai áp dụng.