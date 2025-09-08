Quy định mới: Người học bằng lái xe máy phải tham gia đầy đủ thời gian học mới được thi sát hạch

Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 1-9.

Thông tư quy định nhiều điểm mới trong đào tạo lái xe như bãi bỏ quy định về số học viên học thực hành lái xe hạng B1 hay người học bằng lái xe A1, A tham dự đầy đủ thời gian học.

Bãi bỏ về số học viên học thực hành lái xe B1

Cụ thể, tại Điều 5 của Thông tư 14/2025 quy định cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe không quá 10 ngày.

Trước đây hạng B1 là được lái xe ô tô số tự động, nhưng từ năm 2025 theo quy định mới, hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Ảnh: TN

Như vậy Thông tư 14/2025 đã bỏ quy định về số học viên học thực hành lái xe được quy định cho một xe tập lái hạng B1. Trước đây tại Thông tư 35/2024 quy định số học viên học thực hành lái xe được quy định cho một xe tập lái hạng B1 không quá 05 học viên; trong đó, quãng đường tập lái xe được tính cho từng học viên và thời gian tập lái xe trên sân tập lái được tính cho nhóm học viên trên xe tập lái.

Lý giải việc bãi bỏ này có thể hiểu là vì theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 đã thay đổi các hạng giấy phép lái xe. Theo đó, hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Vì thế, Thông tư 14/2025 đã quy định quy định trên để phù hợp với luật mới.

Thông tư 14/2025 cũng điều chỉnh quy định về báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe như sau Đối với đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A: Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe đủ điều kiện và thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư này; lập báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe theo quy định tại Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Xây dựng bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử; đồng thời truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe;

Đối với đào tạo lái xe hạng B1: cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe đủ điều kiện và thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư này; lập báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe kèm theo danh sách học viên và kế hoạch đào tạo theo quy định tại Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục II và Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Xây dựng bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử; đồng thời truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe;

Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe, danh sách học viên, kế hoạch đào tạo quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải có dấu giáp lai của cơ sở đào tạo lái xe và gửi đến Sở Xây dựng ngay trong ngày khai giảng; Thủ trưởng đơn vị được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ quản lý đào tạo lái xe kiểm tra, ký tên vào từng trang (trừ hình thức tiếp nhận báo cáo trên môi trường điện tử).

Người học lái xe A1, A tham dự đầy đủ thời gian học

Đáng chú ý, để kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo, Thông tư 14/2025 lại quy định đối người học lái xe hạng A và A1 phải tham dự đầy đủ thời gian học.

Theo Thông tư 14/2025, người học lái xe hạng A và A1 phải tham dự đầy đủ thời gian học.

Cụ thể, đối với đào tạo lái xe hạng B1: phải kiểm tra nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo lái xe để được xét hoàn thành khóa đào tạo, gồm: nội dung đào tạo lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết do Bộ Công an ban hành; nội dung đào tạo thực hành lái xe với bài tiến lùi hình chữ chi;

Điểm đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên: đối với nội dung kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết được đánh giá theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; đối với bài kiểm tra tiến lùi chữ chi theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10) do cơ sở đào tạo xây dựng, có tính đến hàng thập phân 1 con số;

Xét hoàn thành khóa đào tạo: người học lái xe có điểm kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết đạt yêu cầu với hạng tương ứng theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; bài kiểm tra tiến lùi chữ chi đạt từ 5,0 trở lên;

Đối với đào tạo lái xe hạng A1, A: người học lái xe tham dự đầy đủ thời gian học trong chương trình đào tạo được xét hoàn thành khóa đào tạo.

Đây là số thời gian mà người học lái xe hạng A và A1 phải tham gia đầy đủ. (Ảnh chụp Thông tư 14/2025)

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về hạng giấy phép lái xe bao gồm các hạng sau đây: Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW; Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Như vậy, theo quy định mới tại Thông tư 14/2025 thì người học để lấy bằng lái xe mô tô, xe máy phải tham dự đầy đủ thời gian học trong chương trình đào tạo thì mới được xét hoàn thành khoá học.

Trước đây tại Thông tư 35/2024 chỉ quy định như sau đối với nội dung kiểm tra hoàn thành khoá đào tạo như sau:

Hạng B1 phải kiểm tra các môn lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo lái xe để được xét hoàn thành khóa đào tạo, gồm: môn học lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết (nội dung bộ câu hỏi gồm các môn học: pháp luật về giao thông đường bộ; cấu tạo và sửa chữa thông thường; kỹ thuật lái xe); môn học thực hành lái xe với bài thi tiến lùi hình chữ chi;

Điểm đánh giá kết quả học tập của học viên theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 1 con số. Điểm kiểm tra đạt mỗi môn học từ 5,0 điểm trở lên;

Xét hoàn thành khóa đào tạo: người học lái xe có 100% các bài kiểm tra khi kết thúc môn học trong chương trình đào tạo có điểm kiểm tra đạt mỗi môn học từ 5,0 điểm trở lên.