Lãnh đạo tình báo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng

Thiếu tướng Majid Khademi đã thiệt mạng trong vụ tấn công mà IRGC cáo buộc do Mỹ và Israel tiến hành. Ngay sau đó, Israel thừa nhận nước này đứng sau vụ hạ sát người đứng đầu cơ quan tình báo của IRGC.

Người đứng đầu cơ quan tình báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Majid Khademi. Ảnh: Wikipedia

Theo thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đưa ra: “Giới lãnh đạo Iran hiện phải sống trong cảm giác bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng họ từng người một".

Ông Katz cũng cho biết Israel đã “gây thiệt hại nghiêm trọng” đối với các ngành công nghiệp thép và hóa dầu của Iran.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu hạ tầng quốc gia , từng bước dẫn tới sự xói mòn và sụp đổ chế độ của Iran, cũng như năng lực thúc đẩy các hoạt động tấn công nhằm vào Nhà nước Israel", Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về địa điểm ông Khademi bị sát hại. Tuy nhiên, vào rạng sáng cùng ngày, nhiều đợt không kích đã nhằm vào các khu dân cư xung quanh thủ đô Tehran. Ông Khademi mới đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tình báo của IRGC sau khi Tướng Mohammad Kazemi thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Tổ chức tình báo của IRGC nắm giữ quyền lực lớn trong nội bộ Iran và chỉ chịu trách nhiệm trước Lãnh tụ Tối cao của nước này.

Hôm 30/3, Iran cũng xác nhận ông Alireza Tangsiri - Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC đã thiệt mạng. Ông Alireza Tangsiri là một trong những nhân vật quân sự có ảnh hưởng lớn và theo đường lối cứng rắn tại Iran. Dưới sự lãnh đạo của ông, Iran tập trung mở rộng năng lực hải quân, tăng cường phối hợp trong IRGC, cũng như củng cố hệ thống giám sát và tên lửa.