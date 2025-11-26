Chuyên gia nói gì về đề xuất bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch giấy phép lái xe?

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

Đề xuất này nhận được nhiều sự đồng tình của người dân và chuyên gia.

Bà Trần Thanh T. (53 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết bà đã trượt sát hạch 2 lần vì phần thi mô phỏng nên rất ủng hộ đề xuất trên.

"Phần mềm rất bất cập vì có khi tôi nhìn thấy mối nguy hiểm sớm mà xử lý tình huống ngay lại không được tính điểm, còn xử lý muộn thì đương nhiên là trượt. Bài mô phỏng không sát với thực tế, bởi khi phát hiện mối nguy hiểm, lái xe càng xử lý sớm càng an toàn", bà T. phân tích.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

Anh Hoàng Trọng Anh, giáo viên dạy lái xe, cho rằng việc đề xuất bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe là hợp lý. Bởi thực tế trên đường, lái xe phát hiện ra tình huống nguy hiểm thì đạp phanh, nhưng trên phần mềm mô phỏng là ấn dấu cách, nếu ấn sớm hoặc chậm đều bị 0 điểm.

“Trên thực tế, khi đi dạy, tôi gặp nhiều học viên trung niên, sống ở vùng sâu vùng xa hoặc ít tiếp xúc với máy tính nên thao tác lúng túng, phản xạ chậm, cũng dẫn đến dễ bị trượt bài mô phỏng”, anh Hoàng Trọng Anh nói.

Dưới góc độ chuyên gia trong lĩnh vực giao thông - vận tải, ông Phan Thanh Uy, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết, Hiệp hội đã nhiều lần đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

"Bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe là để tài xế nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trên đường nhưng chúng ta lại cho học viên thi trên máy tính. Trường hợp thí sinh bấm sớm cũng trượt, bấm muộn cũng trượt, không phản ánh đúng năng lực của học viên", ông Phan Thanh Uy chỉ ra.

Theo ông Uy, việc xử lý tình huống bằng cách bấm phím máy tính không giúp hình thành kỹ năng phản xạ khi điều khiển xe trên đường.

Lãnh đạo Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cũng đề xuất, sau khi bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe, cơ quan chức năng cần nghiên cứu tăng cường nội dung này vào giảng dạy khi đào tạo lái xe.

"Chúng ta cần phải thống nhất quan điểm rằng, không phải cái gì học cũng phải thi. Những tình huống mô phỏng này cần được truyền đạt đến học viên học lái xe bằng nhiều cách, có thể qua video tình huống hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để các tình huống được thực tế hơn", ông Phan Thanh Uy nhìn nhận.