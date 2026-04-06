Mỹ yêu cầu mở lại eo biển Hormuz ngay, Iran đáp: Mất chìa khóa rồi!

Ông Mohammad Baqer Qalibaf cho biết, cuộc chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Iran đang làm cho cuộc sống của người dân Mỹ bình thường trở nên tồi tệ hơn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth ngày 5-4, ông Trump cảnh báo rằng Iran sẽ "sống trong địa ngục" nếu tuyến đường thủy quan trọng này không được mở trở lại trước 8h tối thứ 7-4 theo giờ miền Đông Mỹ (12h trưa 7-4 giờ GMT).

Ông Trump cũng lặp lại lời đe dọa ném bom các nhà máy điện và cầu của Iran.

Đáp trả lại lời đe dọa này, ông Qalibaf kêu gọi Trump chấm dứt cái mà ông mô tả là một “trò chơi nguy hiểm”.

“Những hành động liều lĩnh của ông (Trump) đang kéo nước Mỹ vào một địa ngục trần gian đối với mọi gia đình, và toàn bộ khu vực của chúng ta sẽ bốc cháy vì ông cứ khăng khăng nghe theo mệnh lệnh của Netanyahu”, Qalibaf viết, nhắc đến Thủ tướng Israel.

"Đừng nhầm lẫn: Các người sẽ không thu được gì từ tội ác chiến tranh cả” - quan chức Iran nói thêm.

Đại sứ Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Mikhail Ulyanov, cho biết Washington không hiểu rằng Tehran chỉ chấp nhận các thỏa thuận dựa trên "sự thỏa hiệp hợp lý", chứ không phải tối hậu thư.

Liên quan đến phản ứng của Iran về lời đe dọa của ông Trump yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, Đại sứ quán Iran tại Zimbabwe nói rằng: "Chúng tôi đã đánh mất chìa khóa rồi".

Đại sứ quán Iran tại Nam Phi trả lời: “Suỵt… chìa khóa ở dưới chậu hoa. Chỉ mở cho bạn bè thôi!". Những thông điệp này được các Đại sứ quán đăng tải trên trang mạng xã hội X của mình.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây”, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.

IRGC cho biết thêm rằng họ đang hoàn tất các công tác chuẩn bị để bảo vệ chủ quyền của Iran tại eo biển này.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết Iran sẽ đáp trả "tương xứng" nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công, khi bình luận về lời đe dọa mới nhất của Trump.

Iran đã đóng cửa eo biển đối với "tàu quốc gia thù địch" ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích vào ngày 28-2.

Sau đó, Tehran tuyên bố các quy tắc hàng hải sẽ thay đổi và Mỹ cũng như Israel sẽ không thể tiếp cận được eo biển này trong một thời gian dài.

Lưu lượng giao thông qua eo biển này thường chiếm 20-25% lượng dầu vận chuyển toàn cầu và khoảng 20% ​​lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Những gián đoạn liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra đang đẩy giá năng lượng lên cao, bao gồm cả ở Mỹ, nơi giá xăng trung bình đã tăng lên 4 USD/gallon, mức kỷ lục kể từ năm 2022.

Theo RT