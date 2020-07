Bộ trưởng Tô Lâm "sốt ruột" về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 10:22 AM (GMT+7)

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết rất sốt ruột khi dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa có tên trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.

Ngày 16-7, tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết rất sốt ruột khi 2 dự án luật, gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa được đưa vào chương trình.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, 2 dự án luật nêu trên đã được Bộ Công an, với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo đã báo cáo Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và đều đã cho ý kiến. "Bộ Công an đã đặt ra lộ trình để xây dựng, hoàn thiện nhưng trong cuộc họp hôm nay chưa thấy có tên trong danh sách và vẫn là những dự luật cũ, chúng tôi rất sốt ruột với việc này, nên thiết tha đề nghị UBTVQH đưa vào chương trình"- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Công an cho rằng hồ sơ bước đầu đã cơ bản hoàn thiện nhưng không biết vướng thủ tục hành chính ở điểm nào khi chưa được đưa vào chương trình, trong khi đó ban soạn thảo vẫn đang chờ đợi. Đại tướng Tô Lâm lo ngại nếu không được đưa vào chương trình sớm, sẽ rất gấp gáp khi trình ra Quốc hội để các Đại biểu Quốc hội cho ý kiến.

Bộ trưởng Tô Lâm "sốt ruột" về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ - Ảnh: Quochoi.vn

Đi vào cụ thể đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Quốc hội trước đó đã có kế hoạch cho ý kiến về Luật Công an xã, tuy nhiên ngành công an có sự thay đổi chung về tổ chức bộ máy nên đã đề nghị hoãn chưa thông qua Luật Công an xã.

"Trên cơ sở tổng kết hoạt động công an xã, bây giờ không gọi là công an xã nữa là mà lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là lực lượng rất quan trọng, cùng với dân quân tự vệ. Luật Dân quân tự vệ đã được Quốc hội thông qua, nếu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa được xây dựng kịp thời thì sẽ không đồng bộ, rất mất cân đối"- Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Về dự án luật này, Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ đã cơ bản đồng ý về việc xây dựng luật này, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình UBTVQH xem xét, bổ sung dự án luật đưa ra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 này. "Hồ sơ, tài liệu đã hoàn thành, đã báo cáo UBTVQH, đăng công khai lấy ý kiến nhân dân nhưng đến họp đây thì chưa thấy có tên trong danh sách"- ông Tô Lâm nói.

Về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết vấn đề trật tự an toàn giao thông là một bộ phận rất quan trọng, không thể tách rời của trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã đề xuất xây dựng dự án luật này.

Cho đến nay, Chính phủ, UBTVQH cũng đã cơ bản nhất trí xây dựng luật này. Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 4-2020 cũng đã thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11.

Theo kế hoạch, tại kỳ họp tháng thứ 10 tới đây, chỉ có dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo được trình Quốc hội xem xét, còn chưa có tên Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đại tướng Tô Lâm cho rằng việc này chưa đúng với tinh thần chung đang chuẩn bị về dự án luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Tôi đã trực tiếp báo cáo UBTVQH, UBTVQH cũng đã cho ý kiến nhất trí. Khi dự án luật chưa được đưa vào danh sách thì các cơ quan không có đủ cơ sở để tiến hành các thủ tục tiếp theo. Tại cuộc họp này, chúng tôi đề nghị tiếp tục báo cáo UBTVQH để được trình dự án luật này"- Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Nhấn mạnh thêm về sự cần thiết phải xây dựng dự án Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết trong tổng kết 10 năm thực hiện Luật Giao thông đường bộ cho thấy, có hàng trăm ngàn người tử vong, hàng trăm ngàn người bị thương do tai nạn giao thông, hệ lụy xã hội là rất lớn. Do đó, vấn đề an toàn giao thông là rất cấp bách.

Về các ý kiến nêu trên của Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trong một số phiên họp của UBTVQH về các dự án luật khác, lãnh đạo Bộ Công an đã có báo cáo về 2 dự án luật nêu trên. Tuy nhiên, UBTVQH đã đề nghị Chính phủ, Bộ Công an trình hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

"Cho đến nay, các cơ quan của Quốc hội chưa nhận được hồ sơ về 2 dự án luật này. Do đó, khi Quốc hội thảo luận thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021 đã đề nghị với tinh thần, nếu có dự án Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì phải trình đồng thời với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Về Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết ngày 20-7 tới đây, Bộ Tư pháp sẽ họp hội đồng thẩm định, sau đó Bộ GTVT sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ ngay trong tháng 7-2020. Ông Nguyễn Nhật khẳng định tiến độ xây dựng dự án luật này đang được đảm bảo để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng lưu ý Bộ GTVT về việc Bộ Công an đang đề xuất xây dựng dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nên vấn đề phạm vi, đối tượng điều chỉnh, những vấn đề liên quan đến nhau phải được xem xét kỹ và đề nghị Chính phủ cho ý kiến rõ về các vấn đề này.

