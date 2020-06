Bộ trưởng Tô Lâm nói về Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh vừa ra mắt

Thứ Hai, ngày 08/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ như lễ tân Nhà nước, nghi thức quốc gia, phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát.

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 8-6 về việc Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh vừa ra mắt cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết đây là mô hình lấy kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới, họ đã sử dụng lực lượng này phục vụ cho rất nhiều công việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm với các nước về mô hình kỵ binh. Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an cũng đã có lực lượng kỵ binh, khi đó tuần tra biên giới không có đường sá thì chủ yếu sử dụng ngựa. Bởi ngựa có thể đi được bất kể địa bàn nào, từ rừng núi đến có đường hay không có đường.

Bộ trưởng Tô Lâm trao đổi với báo chí về Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh vừa ra mắt

"Bây giờ các nước hiện đại họ cũng dùng ngựa trong thành phố, công việc cũng rất tốt. Bộ Công an được sự cho phép của Chính phủ, đã đầu tư xây dựng, có sự giúp đỡ, hợp tác của nhiều nước quốc tế để phát triển lực lượng kỵ binh này" - Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Theo người đứng đầu Bộ Công an, số lượng kỵ binh đang phát triển dần lên và bộ đã có kế hoạch sử dụng giống ngựa trong nước như ngựa Bắc Hà để tiếp tục phát triển, đây là giống ngựa quen thuộc địa bàn miền núi.

Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh

Đại tướng Tô Lâm cho biết Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ phục vụ bất kể nhiệm vụ gì, thậm chí là sử dụng trong lễ tân Nhà nước, nghi thức quốc gia. "Các nước họ cũng có hình thức như vậy, tất nhiên mình không phải đặt mục tiêu sang trọng nhưng đó là những nghi thức quốc gia chung thì tiến đến có thể ta sẽ nghiên cứu. Ngoài ra, còn phục vụ trong phòng chống tội phạm, trong tuần tra kiểm soát" - Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Trước một số băn khoăn về việc giữ gìn vệ sinh khi đoàn kỵ binh đi trên đường phố, lãnh đạo Bộ Công an cho rằng ruột ngựa rất thẳng, ăn liên tục và tiêu hóa liên tục. Bộ trưởng dẫn chứng đoàn kỵ binh của Hoàng gia Anh, họ bố trí cả thiết bị để hứng ở dưới. Ngoài ra, sẽ có các hình thức giữ gìn vệ sinh như hốt rác, hút chất bẩn ở đường phố.

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập theo quyết định ngày 15-1-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an với chức năng, nhiệm vụ chính là huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tư; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa; tổ chức chăn nuôi, chăm sóc, nhân giống và phát triển đàn ngựa, sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên.

Theo Bộ Công an, giống ngựa của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, sự dẻo dai, ngoại hình phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát... đặc biệt, tại các địa bàn phức tạp, không thể cơ động bằng ô tô, xe máy, phương tiện đặc chủng...

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-to-lam-noi-ve-doan-canh-sat-co-dong-ky-binh-vua-ra-mat-2020...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-to-lam-noi-ve-doan-canh-sat-co-dong-ky-binh-vua-ra-mat-20200608165715351.htm