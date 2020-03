Bộ trưởng Tô Lâm: Việc ra mắt lực lượng Kỵ binh CSCĐ thời gian tới rất cần thiết

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 09:15 AM (GMT+7)

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khi thăm đơn vị kỵ binh thuộc Bộ Tư Lệnh CSCĐ đã nhấn mạnh việc ra mắt lực lượng Kỵ binh CSCĐ thời gian tới có ý nghĩa về nhiều mặt, rất thiết thực với yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn vào chiều 2-3 đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), chuyên gia huấn luyện kỵ binh tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu thăm khu huấn luyện kỵ binh

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, thời gian qua, lực lượng CSCĐ đã tổ chức, xây dựng, luyện tập và thực hiện hiệu quả các phương án tác chiến, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, chống bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí; giải tán các vụ gây rối; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật và ngoại giao, các chuyến hàng đặc biệt, sự kiện chính trị quan trọng. Ngoài ra, đơn vị còn tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống và khắc phục các thảm hoạ, thiên tai... Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ hiện đang chăm sóc, huấn luyện hơn 100 cá thể ngựa cũng nhằm để phục vụ đắc lực các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CSCĐ trong thời gian tới.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCD giới thiệu về đặc tính của giống ngựa kỵ binh đang được huấn luyện

Sau khi đi thăm, kiểm tra doanh trại của cán bộ, chiến sĩ, thăm khu chăn thả, huấn luyện và khu chuồng trại của đàn ngựa, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao công tác chăm sóc, huấn luyện ngựa của các chuyên gia, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên tại đây. Đồng thời, bày tỏ vui mừng trước những thành công bước đầu khi các cá thể ngựa được chăm sóc, huấn luyện bài bản và thích nghi tốt với điều kiện tại Trung tâm.

Cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh CSCĐ đang huấn luyện ngựa

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc ra mắt lực lượng Kỵ binh CSCĐ thời gian tới có ý nghĩa về nhiều mặt, rất thiết thực với yêu cầu nhiệm vụ; đề nghị các chuyên gia, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tiếp tục khắc phục khó khăn bước đầu, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ; đúc rút và học hỏi kinh nghiệm của các nước đã có lực lượng kỵ binh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

