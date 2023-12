Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 14-12, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh chúc mừng Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm chức danh điều tra viên cao cấp và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn - Phó giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh mong muốn với cương vị công tác mới, thượng tá Toàn tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, cống hiến công sức và kinh nghiệm công tác; đoàn kết, thống nhất cùng Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn hứa sẽ cố gắng phát huy hết khả năng, giữ vững bản lĩnh chính trị của người Công an Nhân dân, tiếp tục và không ngừng trau dồi kinh nghiệm, thận trọng, khách quan, tuân thủ pháp luật trước mọi quyết định trong công tác.

