Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương điều tra vụ hai máy bay va chạm tại Nội Bài

Thứ Năm, ngày 04/11/2021 22:35 PM (GMT+7)

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương điều tra, rút kinh nghiệm vụ hai máy bay va nhau để bảo đảm tuyệt đối an toàn và không để xảy ra các sự cố tương tự.

Hôm nay (4/11), Bộ GTVT có văn bản gửi Cục Hàng không VN, các hãng hàng không và đơn vị quản lý, khai thác sân bay yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ 2 tàu bay va chạm tại sân bay Nội Bài.

Hiện trường vụ va chạm tại sân bay Nội Bài

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký nêu rõ: Ngày 2/11/2021, đã xảy ra sự cố đối với tàu bay VN-A222 của Bamboo Airways tại Cảng HKQT Nội Bài,

Cụ thể, trong quá trình đẩy từ vị trí đỗ số 72 ra đường W11 để thực hiện chuyến bay QH1621 (hành trình Nội Bài - Phú Quốc) phần cánh lái độ cao tàu bay VN-A222 (Elevator) đã va chạm vào phần vỏ phía trên của buồng lái tàu bay VN-A590 đang dừng đỗ tại vị trí 73A. Đây là sự cố hàng không được phân loại mức C theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không và không để xảy ra các sự cố tương tự, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không VN khẩn trương tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố đối với máy bay VN-A222 xảy ra ngày 2/11 của Bamboo Airways.

Trên cơ sở kết luật điều tra, đưa ra các khuyến cáo an toàn cho các hãng hàng không và các đơn vị có liên quan; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

Cục Hàng không cũng có trách nhiệm hỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người khai thác máy bay, đơn vị cung cấp dịch vụ, người khai thác sân bay, các chủ đầu tư và các đơn vị thi công công trình trong khu vực sân bay, bảo đảm tuyệt đối tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra các sự cố uy hiếp an ninh, an toàn hàng không tại các sân bay.

Các cảng hàng không, hãng hàng không thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về bảo dưỡng, sửa chữa và khai thác máy bay; các quy trình, quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của phương tiện, trang thiết bị tại các sân bay; Quán triệt, yêu cầu nhân viên hàng không, người lao động nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy trình, quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của phương tiện, trang thiết bị tại sân bay nhằm ngăn ngừa tai nạn, sự cố uy hiếp an toàn.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-yeu-cau-khan-truong-dieu-tra-vu-hai-may-bay-va-cham-tai-noi-bai-d531131.html