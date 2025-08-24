Bộ đội về Ba Đình hợp luyện lần hai

Bộ đội bắt đầu di chuyển vào Ba Đình

Các khối diễu binh đã bắt đầu di chuyển từ đầu đường Thụy Khuê, qua đường Hùng Vương và tiến vào Quảng trường Ba Đình. Khi các chiến sĩ đi qua, tiếng reo hò cổ vũ của người dân vang lên không ngớt.

Để có được màn trình diễn này, họ đã trải qua hơn 100 ngày luyện tập miệt mài, với nhiều buổi hợp luyện tại Miếu Môn trước khi về khu vực Ba Đình để tổng duyệt.

Khối chiến sĩ Công binh với trang phục mới dịp A80, màu vàng tượng trưng cho đất, màu xám của xi măng và màu đen của thuốc nổ - đại diện cho những người lính "mở đường thắng lợi". Ảnh: Phạm Dự

Bộ đội khối Nam sĩ quan Lục quân ghi lại kỷ niệm trước giờ tổng hợp luyện lần 2. Ảnh: Phạm Dự

Người dân xếp kín hai bên đường Hùng Vương- nơi các đoàn đi qua. Video: Anh Phú