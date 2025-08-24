Bộ đội về Ba Đình hợp luyện lần hai
Chiều 24/8, hơn 16.300 quân nhân gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và các khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện lần hai lúc 20h.
Các khối diễu binh đã bắt đầu di chuyển từ đầu đường Thụy Khuê, qua đường Hùng Vương và tiến vào Quảng trường Ba Đình. Khi các chiến sĩ đi qua, tiếng reo hò cổ vũ của người dân vang lên không ngớt.
Để có được màn trình diễn này, họ đã trải qua hơn 100 ngày luyện tập miệt mài, với nhiều buổi hợp luyện tại Miếu Môn trước khi về khu vực Ba Đình để tổng duyệt.
Khối chiến sĩ Công binh với trang phục mới dịp A80, màu vàng tượng trưng cho đất, màu xám của xi măng và màu đen của thuốc nổ - đại diện cho những người lính "mở đường thắng lợi". Ảnh: Phạm Dự
Bộ đội khối Nam sĩ quan Lục quân ghi lại kỷ niệm trước giờ tổng hợp luyện lần 2. Ảnh: Phạm Dự
Người dân xếp kín hai bên đường Hùng Vương- nơi các đoàn đi qua. Video: Anh Phú
Tại giao lộ đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học, lực lượng an ninh tiến hành rào chắn cấm các tuyến đường. Ảnh: Trần Quỳnh
Ảnh: Trần Quỳnh
Ảnh: Trần Quỳnh
Tại Quảng trường Ba Đình, các khối rước nghi trượng bắt đầu vào quảng trường, bốn tiếng trước giờ tổng hợp luyện. Đội hình rước nghi trượng gồm ba khối, đi đầu là Quốc huy; khối cờ đảng, cờ Tổ quốc, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh cùng biểu tượng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Đội hình nghi trượng tiến vào Quảng trường từ đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Ba khối rước nghi trượng di chuyển vào quảng trường. Video: Anh Phú
Tại ngã năm Hùng Vương - Quán Thánh - Thanh Niên - Thụy Khuê - Phan Đình Phùng, cờ đỏ sao vàng rực rỡ, hàng nghìn người dân đã tập trung để chờ xem các khối diễu binh, diễu hành. Đây là khu vực các khối diễu binh sẽ đi qua để tiến vào đường Hùng Vương.
Các loại xe di chuyển theo nhiều hướng khác nhau: xe pháo bánh lốp vào từ đường Thanh Niên, trong khi xe tăng và thiết giáp bánh xích lại xuất phát từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Gia đình anh Tùng Thiện đã vượt quãng đường hơn 100 km từ Phú Thọ xuống Hà Nội và có mặt từ 9 giờ sáng. Cả gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo đồ ăn, trải bạt ngồi nghỉ chờ đến giờ hợp luyện.
Cờ đỏ sao vàng đỏ rực phố phường. Ảnh: Phạm Dự
Gia đình anh Tùng đi hơn 100 cây số từ Phú Thọ xuống Hà Nội xem tổng hợp luyện. Ảnh: Phạm Dự
Người dân ngồi kín sau barie. Ảnh: Phạm Dự
Pano Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 được dựng lên tại ngã giao đường Quán Thánh- Hùng Vương. Ảnh: Phạm Dự
Người dân hát trong mưa chờ đoàn diễu binh. Video: Đình Tùng
Gần 14h30, những chiếc xe đầu tiên chở quân nhân đi qua tuyến Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh để vào Ba Đình. Nhìn thấy bà con ngồi chờ đợi trong mưa gió, các chiến sĩ tập trung sát cửa kính "bắn tim" gửi tới đồng bào.
Chiến sĩ khối Học viên các học viện nhà trường Quân đội "bắn tim" với người dân qua cửa kính khi xe chở quân đi qua. Ảnh: Thanh Tùng
Khối chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng
Xe quân sự dẫn đoàn qua ngã tư Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Thanh Nga
Bảy tiếng trước tổng hợp luyện, Hà Nội bỗng nổi giông gió và mưa lớn. Vùng mưa lan rộng từ phía Nam dần vào trung tâm Hà Nội. Bất chấp mưa gió, người dân đội mưa, "cắm trại", mang theo đồ ăn, nước uống... giữ chỗ chờ các đoàn xe chở khối diễu binh đi qua.
"Tôi không ngại, tôi thấy khỏe. Không mấy khi có dịp xem diễu binh nên lần hai hay bao nhiêu lần tôi vẫn thấy hào hứng", bà Nguyễn Thị Tuyết, gần 70 tuổi, đi xe bus 20 km từ Thượng Cát lên phố Tràng Tiền, nói.
Trên các tuyến phố Liễu Giai, Kim Mã đi dần vào trung tâm Nguyễn Thái Học, Hùng Vương... đỏ rực màu cờ, áo đỏ sao vàng, không còn chỗ trống hai bên đường khi người dân đã xếp kín.
Người dân đội mưa ở đoạn đường cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai chờ đoàn xe chở quân đi qua. Ảnh: Thanh Tùng
Đường Hùng Vương - nơi các khối diễu binh đi qua và tách khối sau khi rời Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy
Người dân chờ xem diễu binh tại ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài. Ảnh: Thanh Hằng
Người dân "cắm chốt" quanh Ba Đình chờ đến giờ tổng hợp luyện. Video: Anh Phú- Giang Huy
