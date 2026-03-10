Tổng thống Trump: Cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong vài ngày tới

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng các chiến dịch quân sự của Mỹ kết thúc trong tuần này hoặc chỉ sau vài ngày nữa, ông Trump nói: “Tôi nghĩ là có thể".

“Hãy nhìn xem, mọi thứ của họ đều đã bị phá hủy, bao gồm cả ban lãnh đạo. Thực tế có hai tầng lãnh đạo, thậm chí còn nhiều hơn thế nhưng hai tầng lãnh đạo đã không còn nữa”, ông Trump nói.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran ngày 8/3. Ảnh: AP

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, được bầu nắm giữ vị trí mà cha ông đảm nhiệm trong gần bốn thập kỷ cho tới khi thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Trong cuộc họp báo, ông Trump cũng nêu các tiêu chí mà ông coi là thành công của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, nhấn mạnh rằng Tehran cần từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi của phóng viên CNN về phát biểu trước đó rằng Mỹ “đã chiến thắng theo nhiều cách nhưng chưa đủ”, ông Trump cho biết điều ông mong đợi là Iran sẽ từ bỏ hoàn toàn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

“Điều đó tức là họ sẽ không bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân ngay ngày hôm sau. Họ sẽ nhìn vào người đàn ông đó và một số người khác trong chính quyền Mỹ rồi nói: “Được rồi, chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa”. ông Trump nói, ám chỉ Đặc phái viên Steve Witkoff, người tham dự họp báo cùng ông tại Florida. Theo ông Trump, trong các cuộc đàm phán ngoại giao trước đây, phía Iran “không sẵn sàng nói như vậy”.

Sau các đợt tấn công ban đầu của Mỹ và Israel, Tổng thống Mỹ cho rằng năng lực hạt nhân của Iran đã bị suy giảm đáng kể. “Về cơ bản, tôi thấy rằng trong một thời gian rất dài họ sẽ không còn bất kỳ năng lực nào để phát triển vũ khí có thể được sử dụng chống lại Mỹ, Israel hoặc bất kỳ đồng minh nào của chúng tôi”, ông Trump nói. Tổng thống Trump cũng mô tả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái đã đánh dấu một “bước lùi” cho chương trình hạt nhân của Tehran.