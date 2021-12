Vụ Công ty Việt Á: Bộ Công an triệu tập 11 người ở Nghệ An

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 10:04 AM (GMT+7)

Sáng 23/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, C03 - Bộ Công an đã triệu tập 11 người ở Nghệ An ra Hà Nội làm rõ những thông tin liên quan trong vụ án Công ty Việt Á.

“Trong 11 người mà C03 gọi ra phối hợp điều tra thì có 8 người thuộc CDC Nghệ An, gồm giám đốc và 7 thuộc cấp; 3 người ở đơn vị bên ngoài trong đó một người đại diện công ty Việt Á tại Nghệ An”, nguồn tin cho hay.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là một trong những đơn vị mua sinh phẩm của Việt Á với số lượng lớn

Trước đó, CDC Nghệ An thông tin, đơn vị này đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng. Ngoài Công ty Việt Á, trên địa bàn Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm y tế. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu mùa dịch đến nay là 60 tỷ đồng (28 tỷ đồng mua sinh phẩm của Việt Á, 32 tỷ đồng mua của các công ty còn lại).

Trong 28 tỷ đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á được triển khai ở 4 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 2 gói đấu thầu rộng rãi). Riêng 2 gói chỉ định thầu có tổng số tiền 18,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã đến CDC Nghệ An để thu thập các tài liệu, hồ sơ 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế (CDC Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty Việt Á là đơn vị trúng thầu-PV)”.

