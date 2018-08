Bộ Công an bổ nhiệm một phó giám đốc Công an TP HCM

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 20:29 PM (GMT+7)

Tin ngắn Sự kiện:

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP HCM có 1 giám đốc là trung tướng Lê Đông Phong và 8 phó giám đốc.

Ngày 20-8, tại Trụ sở Công an TP HCM, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trường Bộ Công an điều động đại tá Cao Đăng Hưng (SN 1966; quê quán: huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Phó Cục trưởng Cục Quản trị thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP HCM.

Đại tá Cao Đăng Hưng nhận quyết định bổ nhiệm

Tính đến nay, Công an TP HCM có 1 giám đốc và 8 giám đốc, bao gồm đại tá Cao Đăng Hưng mới được bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng đại tá Cao Đăng Hưng; đồng thời yêu cầu tân Phó Giám đốc Công an TP HCM khẩn trương tiếp cận với công việc mới, ra sức phấn đấu cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Cao Đăng Hưng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; hứa ở cương vị mới sẽ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đoàn kết một lòng cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.