Hàng loạt tướng công an được bổ nhiệm chức danh tư pháp Bộ Công an

Thứ Bảy, ngày 11/08/2018 19:40 PM (GMT+7)

Thời sự Sự kiện:

Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm hàng loạt chức danh phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an cho biết, ngày 10/8, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an. Cụ thể:

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (57 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công an làm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an.

Trung tướng Hồ Thanh Đình (58 tuổi), Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng được bổ nhiệm làm Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự, Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Minh Hùng (55 tuổi), Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng được bổ nhiệm làm Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam, Bộ Công an.

Thiếu tướng Lý Anh Dũng (57 tuổi), Cục trưởng Cục An ninh điều tra làm Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra.

Trung tướng Trần Văn Vệ (59 tuổi) Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (54 tuổi), Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được bổ nhiệm làm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Văn Các (58 tuổi), Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được bổ nhiệm làm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Đại tá Trần Ngọc Hà (58 tuổi) Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội làm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công an cũng có công văn gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sáp nhập 20 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy vào Công an các tỉnh, thành phố tương ứng; đồng thời, quyết định điều động lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến nhận công tác tại công an tỉnh, thành phố.

Trong khi chờ sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, Bộ trưởng Công an đề nghị giám đốc Công an tỉnh, thành phố trước mắt phân công một Phó giám đốc trực tiếp phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước đây duy trì trực ban, trực chiến, tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ đang được giao đảm nhiệm; không làm gián đoạn công tác chuyên môn và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương.

Trước đó, ngày 6/8, Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an có hiệu lực.Từ ngày này, Bộ Công an giảm 6 tổng cục; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục. Bộ giảm gần 300 đơn vị cấp phòng, 20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố.