Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước, Phó Thủ tướng chỉ đạo loạt biện pháp chống buôn lậu

Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu, tác động đến nguồn cung, giá xăng dầu và an ninh năng lượng trong nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo; các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, đã chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý, điều hành, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong xuất, nhập khẩu xăng dầu, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu:

Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường; diễn biến cung – cầu, giá xăng dầu trong nước, khu vực và thế giới để chủ động dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới đường bộ và đường biển.

Các bộ: Công Thương, Tài chính, VHTT&DL, Thanh tra Chính phủ, Công an; các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 22/CĐ-TTg về tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Các lực lượng chức năng (Hải quan, Thuế, Biên phòng, Cảnh sát biển, QLTT, Công an) tăng cường tuần tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách; vận chuyển trái phép xăng dầu; vi phạm quy định về kinh doanh và giá xăng dầu; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo Trưởng ban những vụ việc đột xuất, phức tạp, nổi cộm; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; đồng thời kiến nghị kiểm tra, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép xăng dầu.