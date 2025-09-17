Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa

Trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy Thanh Hóa phân công nhân sự phụ...