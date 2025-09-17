Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa
Sáng ngày 17-9, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XIII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy Thanh Hóa phân công nhân sự phụ...
Theo ĐẶNG TRUNG ([Tên nguồn])
