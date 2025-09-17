Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa

Sáng ngày 17-9, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XIII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa - 1

Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND
Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND

Trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy Thanh Hóa phân công nhân sự phụ...

17/09/2025 09:05 AM (GMT+7)
