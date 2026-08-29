Kho đạn gần Kiev bị tấn công, 37 người chết

Theo giới chức địa phương, mục tiêu của cuộc tấn công là một nhà kho lưu trữ đạn dược nằm tại thị trấn Myla, thuộc quận Bucha, vùng ngoại ô phía tây Kiev. Vụ tấn công bằng UAV đã gây ra các vụ nổ kinh hoàng và một đám cháy quy mô lớn, lan rộng sang các nhà dân và một nhà hàng lân cận.

Thống đốc khu vực Kiev, ông Tymur Tkachenko thông báo trên nền tảng Telegram ngày 29/8: "Thật không may, số người chết ở quận Bucha đã tăng lên 37 người. Lực lượng cứu hộ và tất cả các cơ quan liên quan vẫn đang tiếp tục công tác tại hiện trường của thảm kịch."

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ sau cuộc tấn công vào kho đạn gần Kiev. Ảnh Getty/Guardian.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có ông Taras Didych, thị trưởng thị trấn Dmytrivska. Ngoài ra, cuộc không kích đã khiến 42 người bị thương, phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 50 tòa nhà dân cư và buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hơn 380 người khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Sự tàn phá nặng nề từ các vụ nổ thứ cấp đã làm bùng lên một làn sóng phẫn nộ từ các quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine. Theo các công tố viên, nhà kho này được sử dụng để chứa "các vật thể nổ". Một cuộc điều tra hình sự đã chính thức được mở ra nhằm làm rõ tính hợp pháp của việc lưu trữ vật liệu nổ tại cơ sở này, cũng như việc công ty chịu trách nhiệm (hiện chưa được nêu tên) có sở hữu các giấy phép cần thiết hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các thủ tục tố tụng hình sự sẽ được tiến hành nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đã có các quy định rất rõ ràng – đạn dược tuyệt đối không được cất giữ gần nhà ở hoặc các khu dân cư khác".

Cùng chung quan điểm, Thủ tướng Sergii Koretskyi đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi "bài học" từ vụ tấn công đẫm máu vào kho đạn ở Vyshneve, gần Kiev, hồi tháng 7 vẫn chưa được rút ra. Cuộc điều tra trước đó đã chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng của một công ty nhà nước khi không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn về khoảng cách giữa kho đạn và khu dân cư.

Thảm kịch tại Myla nằm trong chuỗi các đợt không kích dữ dội đang leo thang giữa hai nước. Theo thông tin từ Lực lượng Không quân Ukraine, từ đêm 28 đến rạng sáng 29/8, Nga đã phóng ít nhất 2 tên lửa và 267 UAV vào lãnh thổ nước này. Ngoài vụ việc tại nhà kho đạn dược, các cuộc không kích vào sáng sớm 29/8 đã cướp đi sinh mạng của 3 người khác.

Trong khi đó, các nhà chức trách Nga cũng ghi nhận thương vong từ các đòn đáp trả. Tại khu vực Belgorod của Nga, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Thống đốc khu vực này, ông Mikhail Razvozhayev, báo cáo 1 người chết và 3 người bị thương trong một cuộc tấn công tương tự.

Trong những tháng gần đây, cả Nga và Ukraine đều đang gia tăng đáng kể các cuộc tấn công tầm xa. Việc các bên ngày càng nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự như kho hậu cần, cơ sở dầu mỏ và bến cảng đang đẩy dân thường vào vòng nguy hiểm và khiến con số thương vong không ngừng gia tăng.