Phi đội Tu-95MS của Nga còn bao nhiêu cái khi liên tiếp bị Ukraine tập kích?

Tu-95MS là loại máy bay chủ lực được Nga sử dụng để phóng tên lửa hành trình Kh-101 nhằm vào các mục tiêu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận kết quả cuộc tấn công. Trước đó, cư dân tại vùng Saratov, nơi đặt căn cứ Engels, đã ghi lại hình ảnh máy bay không người lái (UAV) Ukraine hoạt động trên khu vực cùng những nỗ lực đánh chặn của lực lượng Nga.

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga. (Ảnh: DE)

Dựa trên các đoạn video được công bố, cuộc tập kích được cho là có sử dụng UAV tầm xa MICH 2000 do Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vận hành. Với thiết kế có một số nét tương đồng với Shahed nhưng được bổ sung cánh ngang phía trước, MICH 2000 được công bố có tầm hoạt động lên tới 2.000 km và mang đầu đạn nặng khoảng 60 kg.

Việc thêm một chiếc Tu-95MS bị đánh trúng khiến năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa của Nga tiếp tục bị thu hẹp. Tu-95MS đặc biệt quan trọng bởi đây là một trong những nền tảng chủ lực mang và phóng tên lửa hành trình Kh-101.

Để ước tính số lượng Tu-95MS còn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, có thể dựa vào số liệu do Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine công bố.

Chỉ vài ngày trước cuộc tấn công tại Engels, cơ quan này cho biết Nga đang có 38 máy bay Tu-95 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Nếu chiếc Tu-95MS mới bị đánh trúng không còn khả năng phục hồi, số lượng máy bay loại này có thể giảm xuống còn khoảng 37 chiếc, bao gồm các phiên bản Tu-95MS và MSM đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sở hữu khoảng 47 máy bay thuộc dòng Tu-95, nhưng khoảng 10 chiếc trong số đó được cho là không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Điều này cho thấy mỗi chiếc Tu-95MS bị phá hủy đều có ý nghĩa đáng kể đối với năng lực tấn công tầm xa của Nga, đặc biệt khi loại máy bay này đảm nhiệm vai trò quan trọng trong các đợt phóng Kh-101 vào Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh được công bố sau cuộc tấn công cung cấp thêm bằng chứng về tình trạng của chiếc Tu-95MS tại Engels, máy bay bị mất một phần cánh. Với tuổi đời của dòng Tu-95 và những hạn chế trong khả năng sửa chữa, mức độ hư hại này cho thấy chiếc máy bay nhiều khả năng không chỉ bị ảnh hưởng mà đã bị phá hủy hoàn toàn.