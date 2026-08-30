Chấn động: Ông Zelensky kêu gọi phóng 1.000 drone vào Nga mỗi ngày, "bóp nghẹt" nền kinh tế của Moscow

Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn phóng 1.000 drone vào Nga mỗi ngày. Ảnh Getty Images

Trong bài phát biểu thường nhật vào buổi tối 28/8, ông Zelensky cho biết hiện tại Ukraine đang phóng trung bình hơn 300 drone tầm xa mỗi ngày, nhưng cần phải gia tăng đáng kể con số này trong bối cảnh Nga đang leo thang các cuộc tấn công đường không nhắm vào các thành phố của Ukraine.

"Ưu tiên hàng đầu là củng cố hệ thống phòng thủ của chúng ta trước các dòng drone Shahed chạy bằng động cơ phản lực và đẩy mạnh tần suất các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nhiệm vụ đặt ra là một nghìn drone thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga mỗi ngày. Hiện tại, mức trung bình đang là hơn 300 cuộc tấn công tầm xa của chúng ta, con số đó phải nhiều hơn thế. Chúng ta có một mục tiêu rất cụ thể, và chúng ta sẽ đạt được nó", ông Zelensky tuyên bố.

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Nga.

Ông cũng chỉ ra áp lực ngày càng lớn đối với các lĩnh vực nhiên liệu và xuất khẩu của Nga, đồng thời cho biết Moscow đã bắt đầu gánh chịu những hậu quả kinh tế từ cuộc chiến.

"Họ (Nga) đã có ít xăng dầu hơn, ít hàng xuất khẩu hơn và năng lực hậu cần kém đi. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga phải nhập khẩu xăng và trên thực tế đang phải sử dụng nguồn quỹ ngân sách để hỗ trợ các công ty dầu mỏ của mình", ông Zelensky nói.

Ukraine ngày càng tập trung nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga như một phần trong chiến dịch tấn công tầm xa của mình. Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào ngày 28/8 nhắm vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga tại vùng Yaroslavl. Các quan chức Ukraine cũng cho biết một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã bị hư hại tại căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov.

Bộ Tổng tham mưu xác nhận mục tiêu của cuộc tấn công tại Yaroslavl chính là nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS, một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Nga.

Vào ngày 26/8, các lực lượng Ukraine đã tập kích các cơ sở sản xuất tại nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodorgsintez (còn được gọi là NORSI) ở Kstovo thuộc vùng Nizhny Novgorod của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công đã trúng mục tiêu và gây ra hỏa hoạn.

Cuộc tấn công trong đêm đã làm hư hại một số tổ hợp chế biến, cơ sở hạ tầng liên khu vực và các công trình khác của nhà máy. Sau đó, nhà máy lọc dầu này đã phải tạm dừng quá trình chế biến dầu thô.

Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công tầm xa nếu Nga từ chối đàm phán chấm dứt chiến tranh.

"Sẽ còn nhiều tổn thất như vậy đối với họ nếu Nga không muốn đối thoại một cách lý trí về việc chấm dứt cuộc chiến này", ông nói.

Nga chưa bình luận về những tuyên bố của Tổng thống Ukraine.