Xôn xao hình ảnh xốp trong cống Lỉnh ở Bắc Ninh, chính quyền nói gì?

Ngày 28/8, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video ghi lại một số vị trí tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, thuộc xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh được chia sẻ, tại khu vực đang thi công xuất hiện vật liệu giống xốp. Một số người dân cho rằng phần xốp nằm bên trong công trình, từ đó đặt câu hỏi về chất lượng, kết cấu và độ an toàn của công trình.

Người dân phát hiện vật liệu nghi giống xốp tại công trình cống Lỉnh xã Tiên Lục, Bắc Ninh. (Ảnh: MXH)

Trả lời Báo Điện tử VTC News, anh Bùi Văn Kiên, người dân thôn Lùa, xã Tiên Lục, cho biết người dân phát hiện xốp khi một phần công trình được phá dỡ để mở đường cho nước thoát.

Theo anh Kiên, tại vị trí này xuất hiện khá nhiều xốp, trong khi một số phần bê tông có dấu hiệu rỗ, không đặc chắc.

“Cậy cái ván ra thì mới thấy bên trong rỗng, có bê tông nhưng có nhiều xốp”, anh Kiên nói.

Anh Kiên cho biết cống Lỉnh có vai trò tiêu thoát nước cho khu vực dân cư, nước từ hệ thống này chảy ra sông Thương. Do đó, người dân đặc biệt quan tâm đến chất lượng công trình, nhất là trong bối cảnh khu vực từng xảy ra ngập lụt. Tuy nhiên, việc phát hiện xốp tại một số vị trí khiến họ lo ngại về chất lượng công trình sau khi hoàn thành.

“Năm ngoái khu vực này cũng bị lụt. Năm nay nhờ Nhà nước xây cầu, mương để người dân thoát nước, đỡ khổ. Nhưng công trình chậm tiến độ, giờ lại còn có xốp bên trong. Chúng tôi sợ nhất là sau này công trình không bảo đảm”, anh Kiên nói.

Sau khi phát hiện sự cố, đơn vị thi công đã lắp đặt tấm ván để che phần lộ vật liệu nghi giống xốp bên trong công trình. (Ảnh: MXH)

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại công trình.

Theo báo cáo của UBND xã Tiên Lục, chiều 28/8, một số tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh, livestream với nội dung “lụt lội lòi ra công trình cống bên trong đầy xốp”.

UBND xã cho rằng đây là thông tin chưa được kiểm chứng và “không phản ánh đúng bản chất vụ việc”, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong Nhân dân.

Về hồ sơ thiết kế, UBND xã Tiên Lục cho biết hạng mục tường ngực phía hạ lưu cống gồm 2 bản bê tông cốt thép độc lập. Mỗi bản có kích thước rộng 3m, cao 5,35m và dày 0,15m. Giữa hai bản có khoảng hở kỹ thuật 49cm.

Theo chính quyền địa phương, do khoảng hở giữa 2 vách bê tông hẹp, nhà thầu sử dụng vật liệu xốp để chèn định vị cốp-pha, tạo vách ngăn.

Ngay trong đêm 28/8, đơn vị thi công đã xử lý sự cố. (Ảnh cắt từ clip)

Địa phương khẳng định lớp xốp này nằm trong khe hở kỹ thuật và không nằm trong kết cấu bê tông cốt thép chịu lực.

Liên quan phản ánh về chất lượng bê tông, UBND xã Tiên Lục cho biết công trình bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, nước sông dâng nhanh trong đợt hoàn lưu bão số 4.

Sau khi nước rút, đơn vị thi công tháo ván khuôn và phát hiện khuyết tật cục bộ trên bề mặt bê tông, bước đầu được xác định là hiện tượng rỗ bê tông tại vách phía trên.

Khoảng 10h ngày 28/8, UBND xã Tiên Lục chỉ đạo kiểm tra hiện trường, lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. Đến 15h cùng ngày, Chủ tịch UBND xã trực tiếp làm việc với đơn vị thi công, tư vấn giám sát, quản lý dự án, tư vấn thiết kế và các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý.

UBND xã Tiên Lục cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn công trình, đê điều, tính mạng và tài sản người dân.

UBND xã Tiên Lục cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, làm rõ chất lượng công trình và trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời cập nhật thông tin khi có kết quả xác minh.

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không tập trung đông người hoặc tự ý vào khu vực thi công có nguy cơ mất an toàn.