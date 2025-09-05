Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cứu người đàn ông say xỉn rơi xuống giếng sâu hơn 20m

Sự kiện: Tin ngắn
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng giải cứu người đàn ông say xỉn bị rơi xuống giếng sâu hơn 20 m và đưa lên an toàn.

Tối 4-9, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bình Phước (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận tin báo có người bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 m (tại ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai).

Nhận tin báo, lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai giải cứu nạn nhân là ông Bùi Văn Viện (60 tuổi).

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng đưa lên an toàn. Ảnh: CA

Nhận định nạn nhân còn sống nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã thả bình oxy để hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân dưới giếng.

Lực lượng cứu hộ sau đó đã xuống giếng đưa nạn nhân lên sơ cấp cứu rồi nhanh chóng cùng người nhà đưa nạn nhân đến trung tâm y tế.

Theo thông tin từ người nhà, nạn nhân trong tình trạng say xỉn, ngồi cạnh giếng rồi bất ngờ bị rớt xuống.

Theo Vũ Hội

Nguồn: [Link nguồn]

05/09/2025
