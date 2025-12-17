Cận cảnh dàn thiết bị, máy móc hơn 1.000 tỉ đồng trước ngày Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 khánh thành

Ngày 17/12, theo ghi nhận của PV Dân Việt, đơn vị thi công đang hoàn thiện việc dựng rạp và trang trí để sẵn sàng cho lễ khánh thành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra vào 19/12 tới đây.

Ngày 17/12, đơn vị thi công đang hoàn thiện việc dựng rạp và trang trí để sẵn sàng cho lễ khánh thành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đó, trước ngày đi vào vận hành, hệ thống trang thiết bị, máy móc ở đây được đầu tư hiện đại. Phía bên trong bệnh viện, tại các khoa, phòng nhà thầu và các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng của việc lắp đặt các trang thiết bị y tế, hệ thống giường bệnh...

Hệ thống trang thiết bị, máy móc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đầu tư hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện để vận hành 30% công suất. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Hoàng Cương, Phó Ban Quản lý Dự án Công trình y tế - Chủ đầu tư Dự án (thuộc Bộ Y tế) cho biết, hệ thống trang thiết bị, máy móc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đầu tư hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện để vận hành 30% công suất.

Theo ông Cương, tổng mức đầu tư cho hệ thống máy móc phục vụ công tác khám chữa bệnh ở đây khoảng 1.100 tỉ đồng. Trong đó, có những máy móc hiện đại như hệ thống chụp cộng hưởng từ >3.0 Tesla của hãng GE (Mỹ) khoảng 80 tỉ đồng.

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ hiện đại được lắp đặt sẵn sàng đi vào hoạt động. Ảnh: Gia Khiêm

Để đảm bảo cho việc vận hành Bệnh viện được đảm bảo an toàn, vào chiều 16/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình tổ chức diễn tập PCCC và CNCH.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao với hơn 600 cán bộ luân chuyển từ cơ sở 1 và hơn 100 bác sĩ nội trú mới tốt nghiệp, được đào tạo bài bản về chuyên môn, quy trình và văn hóa làm việc trước khi xuống cơ sở 2.

Tổng mức đầu tư cho hệ thống máy móc phục vụ công tác khám chữa bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 khoảng 1.100 tỉ đồng. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Cơ, cơ sở hạ tầng và thiết bị tại cơ sở 2 được đầu tư hiện đại, đồng bộ, ngang ngửa, thậm chí có nhiều hệ thống còn mới hơn cơ sở 1. Các bước cuối cùng như lắp đặt máy móc, kiểm định chất lượng, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đang được hoàn thiện.

Trong đó, có những máy móc hiện đại như hệ thống chụp cộng hưởng từ >3.0 Tesla của hãng GE (Mỹ) khoảng 80 tỉ đồng. Ảnh: Gia Khiêm

“Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn lực và thiết bị hiện đại này hiệu quả nhất, phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trên toàn quốc", ông Cơ nhấn mạnh.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng cho hay, luôn lấy người bệnh làm trung tâm, coi đây là mục tiêu cao nhất trong toàn bộ quá trình triển khai và vận hành bệnh viện. Hiệu quả của cơ sở 2 sẽ được đo bằng mức độ hài lòng của người bệnh. Toàn thể cán bộ, nhân viên phải ý thức rằng mỗi quyết định, mỗi hành vi chuyên môn đều gắn với sức khỏe và sinh mệnh của nhân dân.

Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cam kết sử dụng nguồn lực và thiết bị hiện đại này hiệu quả nhất, phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai thuộc địa phận tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

Để sớm đưa 2 bệnh viện vào khai thác, sử dụng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các đơn vị liên quan quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để khẩn trương thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại.

Cận cảnh máy chụp cộng từ đang được lắp đặt. Ảnh: Gia Khiêm

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế phòng cháy, chữa cháy và bản vẽ thi công các hạng mục còn lại theo quy định.

Bộ Y tế chỉ đạo Ban Quản lý dự án, 2 bệnh viện, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Lễ khánh thành 2 công trình này cùng với Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình vào ngày 19/12.

Công nhân đang nỗ lực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước ngày khánh thành. Ảnh: Gia Khiêm

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục chủ động phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu khẩn trương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phương án, giải pháp đã được các cơ quan thống nhất và giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh trong công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định thiết kế, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.

Khuôn viên khu vực đón tiếp bệnh nhân. Ảnh: Gia Khiêm

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu xử lý, giải quyết dứt điểm các công việc liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công của các hạng mục còn lại, các hạng mục phát sinh và xem xét, thẩm định theo quy định.

Khu vực hành lang bệnh viện được lau dọn sạch sẽ trước ngày khánh thành. Ảnh: Gia Khiêm

Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế trong việc hoàn thiện hồ sơ về các cơ chế đảm bảo vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng các quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 16/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tổ chức diễn tập PCCC và CNCH. Ảnh: Gia Khiêm

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, tại công trình xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tỉnh Ninh Bình) đang khẩn trương thi công, dự kiến sẽ khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12.

Chậm nhất trong quý 1/2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ chính thức vận hành giai đoạn 1 từ ngày 19/12 với đầy đủ các phân khu thiết yếu.