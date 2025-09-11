Tình huống pháp lý vụ giúp người bị tai nạn giao thông rồi bị đánh

Tối 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Trịnh Đình Luân (34 tuổi) và Trịnh Đình Long (31 tuổi, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh phải nhập viện điều trị do bị tấn công vô cớ.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo của Công an xã Nhân Thắng về việc anh Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Đức Đại và Nguyễn Đức Vĩnh khi cấp cứu nạn nhân nghi bị tai nạn giao thông ở đê hữu sông Đuống thì bị khoảng 10 người đuổi đánh.

Vụ việc khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương tích phải nhập viện điều trị. Các anh Đại và Thành bị thương tích phần mềm, tự chăm sóc y tế tại nhà.

Theo điều tra, khuya 7-9, anh Nguyễn Đức Vĩnh lái xe hơi chở vợ đi khám bệnh tại Quế Võ về đến đoạn đê hữu sông Đuống, đoạn qua xã Nhân Thắng, thì phát hiện hai người bị nạn bất tỉnh trên đường đê.

Lúc này có anh Lưu Văn Nam và anh Lưu Văn Tâm đứng gần. Anh Nam nhờ anh Nguyễn Đức Vĩnh đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng anh Vĩnh từ chối vì đang đưa vợ vừa đi viện về nhà.

Sau đó, anh Vĩnh kể lại sự việc và cùng các người quen quay lại hiện trường giúp đỡ nạn nhân.

Khi đang giúp đỡ, nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô, trong đó Long và Luân, xuất hiện.

Long, Luân và một số kẻ khác đã tấn công, đuổi đánh khiến nhóm người cứu giúp nạn nhân bị thương.

Mức phạt cụ thể ra sao?

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết về tội "Cố ý gây thương tích" trong trường hợp này, căn cứ theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), nếu các đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp "Có tính chất côn đồ", "Phạm tội đối với 2 người trở lên" thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp người phạm tội Gây thương tích cho 2 người mà tỉ lệ tổn thương cơ thể mỗi người từ 31% đến 61% trở lên thì tùy vào tính chất, mức độ sẽ áp dụng khung hình phạt phù hợp, mức khởi điểm từ 4-7 năm và mức phạt cao nhất từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Bên cạnh đó, vụ việc hành hung hai người ngay tại hiện trường vụ tai nạn không chỉ gây thương tích cho nạn nhân mà còn làm náo loạn nơi công cộng, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội, có dấu hiệu cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thuộc trường hợp có tình tiết định khung như "Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng" thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Luật sư Đào Thị Bích Liên cho rằng việc tấn công những người đang cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông là hành vi đáng lên án, vừa gây thương tích cho người vô tội, vừa làm tổn thương những giá trị nhân văn cần được lan tỏa.