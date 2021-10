Bị CSGT phạt, người đàn ông giãi bày "giấy tờ đem cầm lấy tiền ăn rồi"

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 16:02 PM (GMT+7)

Băng qua đường ray vi phạm quy định, ông C. bị CSGT mời dừng xe và lập biên bản, người đàn ông xin cho qua vì “giấy tờ đã cầm cố để lấy tiền ăn rồi”.

Nhiều người dân băng qua đường ray để di chuyển

Sáng 15/10, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã tuần tra, xử lý người vi phạm đi vào đường cấm, đi ngược chiều trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Tại đoạn đường ray xe lửa thuộc địa bàn phường 1, quận Gò Vấp, TPHCM mặc dù thấy CSGT nhưng nhiều người vẫn cố tình băng qua đường ray trái phép để di chuyển cho nhanh, gây nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông.

Chỉ trong một giờ, chúng tôi ghi nhận hàng loạt trường hợp băng qua đường ray, mặc dù có biển báo cấm... có nhiều người còn luồn lách trong làn ô tô để di chuyển, né tránh khi thấy CSGT ra hiệu dừng xe, có trường hợp phóng nhanh để tránh hoặc chạy vào các con hẻm, vào nhà dân để trốn khi bị công an kiểm tra.

Theo người dân, hầu hết họ đều cho rằng biết băng qua đường ray là nguy hiểm, nhưng băng qua để di chuyển cho nhanh, nhiều người giãi bày là "quên", hoặc không nhìn thấy biển báo cấm.

Chạy qua làn ô tô để chạy né công an.

Chị Võ Thị Yến X. (32 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) băng qua đường ray để di chuyển đến Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp trên đường Phạm Văn Đồng để làm sổ bảo hiểm đã bị CSGT dừng xe kiểm tra. CSGT đã lập biên bản xử phạt lỗi đi vào đường cấm với chị X. và tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.

Tương tự, ông Huỳnh Văn P. (56 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) băng qua đường ray bị CSGT mời vào làm việc. Ông P. cho biết, do nhà sát bên nên băng qua, vả lại không nhìn thấy biển báo cấm. "Lần đầu tôi mới băng qua và vi phạm, chứ tôi thấy biển báo cấm thì tôi di chuyển vào làm gì", ông P. bộc bạch.

Lúc 11h ngày 15/10, ông N.V.C. (40 tuổi, quê Bình Phước) chạy xe máy chở theo 10 bình nước đóng chai băng ngang đường ray, bị CSGT yêu cầu tấp phương tiện vào lề đường để kiểm tra.

Làm việc với CSGT, ông C. không xuất trình được giấy tờ xe, bằng lái nên bị CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện. Với các lỗi trên, ông C. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện nên ông C. xin CSGT tha cho.

Người đàn ông này cho biết đang đi chở nước đóng chai cho một hộ kinh doanh ở TP Thủ Đức. Ông không chú ý biển báo cấm quay đầu nên vi phạm.

“Trong đợt dịch vừa qua, vì thất nghiệp nên tôi đã đem tất cả giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân đi cầm lấy 800.000 đồng để sống qua ngày. Giờ CSGT phạt và tạm giữ xe, tôi không còn phương tiện để mưu sinh nữa”, ông C. nói.

Cán bộ CSGT lý giải, giải thích cho ông C. hiểu việc chạy xe máy trên đường, trong người không có bất cứ giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe... là không đúng quy định.

"Nếu có khó khăn, ông C. hãy làm đơn trình bày hoàn cảnh, gửi đến Đội Tuần tra dẫn đoàn, sau đó, đơn vị sẽ xem xét và có hướng dẫn xử lý để phù hợp", cán bộ CSGT phân tích.

Chỉ một giờ làm việc, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã lập biên bản 6 trường hợp xe máy chạy vào đường cấm với số tiền hơn 3 triệu đồng, tạm giữ 2 xe máy.

Một số hình ảnh PV Báo Công an TPHCM ghi nhận vào sáng 15/10:

Nhiều người vẫn di chuyển băng qua đường ray, mặc dù có biển báo cấm.

Nhiều người nhìn thấy CSGT nhưng vẫn băng qua và bỏ chạy thật nhanh.

Một người bị CSGT dừng xe xử lý.

Ông C. xin CSGT thông cảm cho vì giấy tờ đem đi cấm.

Một người bị xử phạt ký vào biên bản

Chỉ trong 1 giờ, CSGT đã lập biên bản 6 trường hợp đi vào đường có biển báo cấm, tạm giữ hai phương tiện.

