COVID-19 tại TP.HCM: Nhiều thông tin "nóng" về tiêm vắc-xin và giấy đi đường

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 21:18 PM (GMT+7)

Nhiều vấn đề "nóng" liên quan công tác tiêm vắc-xin, cách ly điều trị F0 và giấy đi đường đã được giải đáp trong buổi họp báo chiều 21/9.

Tính từ 17h ngày 20/9 đến 17h ngày 21/9, trên Hệ thống Quản lý ca bệnh COVID-19 Quốc gia ghi nhận 6.521 trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) mới tại TP.HCM. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay), TP.HCM đã có tổng cộng 348.220 F0 được công bố.

6.521 F0 trong ngày 21/9 là số ca nhiễm/ngày cao hơn so với 10 ngày trước đó. So với mức trung bình của 74 ngày giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (gần 4.600 F0/ngày), con số trên cũng cao hơn gần 2.000 ca.

Sự tăng, giảm số ca nhiễm COVID-19 theo ngày, từ ngày 9/7 đến ngày 21/9.

Thông tin từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cho biết thêm, số bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày 18/9 là 2.725 trường hợp, và số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày là 184 trường hợp.

Hiện, TP.HCM đang điều trị 40.909 bệnh nhân, trong đó có 3.661 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.234 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Diễn biến số trường hợp xuất viện trong 1 tháng qua

Diễn biến số trường hợp tử vong trong 1 tháng qua

Về chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm đến nay là 8.876.463. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.775.637, mũi 2 là 2.100.826; số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.039.665.

Người dân từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm mũi 1, có thể đăng ký tiêm vắc-xin bằng cách gửi tin nhắn đến tổng đài 8066 theo cú pháp MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen. Danh sách đăng ký tiêm vắc-xin của người dân sẽ được chuyển qua thư điện tử đến UBND các quận/huyện/TP. Thủ Đức để tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch.

Cũng liên quan công tác tiêm vắc-xin, trong buổi họp báo chiều 21/9, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm thông tin: Trong bối cảnh hiện nay, việc tiêm vắc-xin và chứng nhận F0 hoàn thành cách ly rất quan trọng. TP.HCM đang tăng cường tiếp nhận nguồn vắc-xin được phân bổ, nhanh chóng đưa về các địa phương để triển khai tiêm nhanh, sớm nhất.

Thông tin về công tác chứng nhận F0 khỏi bệnh, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, HCDC đã ban hành văn bản hướng dẫn cách thức cho những đối tượng F0 tự điều trị tại nhà. Theo đó, bệnh nhân có thể nhờ trạm y tế, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ chăm sóc F0 tại nhà, đại diện ban quản lý chung cư,… xác nhận và gửi cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường, xã xem xét cấp chứng nhận.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc HCDC (Ảnh: Huyền Mai)

Về phản ánh có hiện tượng gom tất cả F0 vào khu cách ly tại một số địa phương, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, Sở đã có công văn chấn chỉnh, nhắc nhở các quận, huyện.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng thông tin thêm, trong thời gian tới, kế hoạch của TP.HCM là giảm dần các khu cách ly tập trung theo lộ trình. Sau ngày 30/9, Thành phố sẽ chuyển đổi các bệnh viện đa khoa quận, huyện trở lại công năng ban đầu để điều trị các bệnh ngoài COVID-19. Trước mắt, từ ngày 16/9 - 30/9, TP.HCM có kế hoạch thí điểm việc chuyển đổi bệnh viện tại 3 địa phương là huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi và quận 7.

Cũng trong buổi họp báo chiều 21/9, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, thống kê từ ngày 29/8 - 20/9 qua phần mềm VNEID, Công an Thành phố phát hiện 607 lượt nghi mắc COVID-19 qua các chốt kiểm soát trên địa bàn. Trong đó, có 406 trường hợp đi qua nhiều chốt nên thông tin thu thập có trùng lắp.

Dựa trên số liệu này, Công an TP.HCM đã xác minh được 199 trường hợp, trong đó: 112 F0 (78 người được cách ly tại nhà, 34 người cách ly tập trung); 52 trường hợp sau khi xác minh thì không phải là F0; 32 trường hợp là F0 đã khỏi bệnh; các trường hợp còn lại đang tiếp tục xác minh.

Trong 199 trường hợp trên, có 69 người được cấp giấy đi đường, 49 người không có giấy, 81 trường hợp thuộc đối tượng được miễn giấy đi đường. Sau khi xác định trường hợp lưu thông là F0, Công an TP.HCM đã chỉ đạo thu hồi 11 giấy đi đường. Ngoài ra, có 31 trường hợp không thuộc diện phải thu hồi, 14 trường hợp chưa thu hồi được do đang cách ly. Công an TP.HCM cũng đang tổ chức thu hồi giấy với các trường hợp khác.

Trước yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc khẩn trương hoàn thiện hệ thống dữ liệu về tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, TP.HCM đã huy động nhiều nguồn lực của quận/huyện/TP. Thủ Đức và thanh niên tình nguyện để triển khai cập nhật dữ liệu.

Hiện còn khoảng 700.000 phản ánh về cập nhật thông tin tiêm chủng. Nếu tổ chức một ngày 3 tổ làm việc, với gần 200 người tham gia, trong tuần này sẽ cập nhật, chỉnh sửa xong thông tin.

