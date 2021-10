TP.HCM: Nhiều khách không được lên chuyến tàu đầu tiên sau giãn cách

Sáng 13/10, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đã chính thức vận hành chuyến tàu đầu tiên chạy từ TP.HCM ra Hà Nội sau gần 2 tháng tạm ngừng vì dịch COVID-19.

Từ 5h sáng, tại ga Sài Gòn, nhiều người dân đã đến từ sớm để xếp hàng làm thủ tục, kê khai giấy tờ theo yêu cầu của ngành đường sắt. Chuyến tàu SE8 là chuyến tàu đầu tiên sau khi nới lỏng giãn cách và cũng là chuyến duy nhất trong ngày 13/10.

Tại cửa kiểm soát vé, nhân viên kiểm tra các giấy tờ bắt buộc để hành khách có thể lên tàu.

Đối với hành khách đi tàu, quy định nêu rõ điều kiện áp dụng theo từng địa phương, khu vực và tình hình kiểm soát dịch COVID-19. Hành khách đi tàu từ địa phương, khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm liều vắc xin phòng COVID-19, mũi 2 tiêm từ 14 ngày trở lên hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

Hành khách phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu; tuân thủ 5K; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…).

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh đường sắt Sài Gòn (Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết chuyến tàu đầu tiên SE8 chạy từ TP.HCM ra Hà Nội chạy qua 23 ga ở các tỉnh thành.

Tàu có 7 toa giường nằm, 2 toa ghế ngồi, ngành đường sắt bán vé giãn cách trên tàu. Ga Sài Gòn chỉ được phép bán tối đa 300 vé, hiện tại ga có 142 hành khách. Trên cả chuyến tàu và các ga đi qua, tàu có thể nhận 425 khách.

Chuyến tàu có nhiều người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em. Một số người chưa mua được vé trước nên chờ mua vé tại quầy.

Ông Vân trong trang phục bảo hộ mua vé giường nằm về Khánh Hoà cho biết hơn 4 tháng trước ông vào TP.HCM chữa bệnh bị kẹt lại đến nay mới về được. “Hiện tôi đã tiêm 2 mũi vắc xin, nhưng phải mặc đồ cẩn thận để đảm bảo an toà cho bản thân và mọi người xung quanh”, hành khách này cho hay.

Nhân viên bên trong ga kiểm tra giấy tờ, vé… hành khách lần cuối trước khi lên tàu. Được biết, đây là chuyến tàu đầu tiên được làm việc trở lại của các nhân viên này sau 2 tháng nghỉ vì dịch.

Trong chuyến tàu đầu tiên hoạt động này, có vài hành khách không thể lên tàu do không đáp ứng được yêu cầu về phòng dịch như chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin, giấy xét nghiệm không còn hiệu lực. Trong ảnh, chị Phan Thị Hằng ngồi ôm con với vẻ mặt buồn rầu do bị lỡ chuyến tàu về Nghệ An vì mới tiêm một mũi vắc xin nên chưa đáp ứng được yêu cầu lên tàu. “Hôm nay chỉ có hai mẹ con về trước, chồng ở lại làm thêm ở Bình Dương để trả nợ cho nhà trọ mấy tháng qua. Giờ phải điện cho chồng rồi chờ tới đón rồi chờ dịp khác về sau.”, người này cho biết.

Nhân viên nhà ga kiểm tra thủ tục trước khi vào ga đối với bà Hoàng Thị Hương (quê Thừa Thiên Huế), tuy nhiên không có giấy xét nghiệm âm tính nên bà không đủ điều kiện lên tàu. “Do nhờ người mua vé giúp, không biết phải có giấy xét nghiệm mới được đi nên tôi đành phải quay về làm đủ giấy tờ để về sau thôi”, vị khách này cho hay.

Hai hành khách về Quy Nhơn, Bình Định này cho biết đã tiêm đủ liều vắc xin rồi nhưng chưa đủ 14 ngày nên chưa đáp ứng được yêu cầu để lên tàu.

