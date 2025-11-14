Bí ẩn hệ thống Mailisa

Trưa 13-11, nhiều cảnh sát xuất hiện tại số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội. Đây là một cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa do bà Phan Thị Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập, với lượng khách mỗi ngày lên đến hàng ngàn lượt.

Nhiều tài liệu được mang đi

Khá đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Trong khi đó, cảnh sát cơ động túc trực phía cửa ra vào và yêu cầu nhiều khách hàng rời khỏi khu vực. Đến đầu giờ chiều, quá trình làm việc tại cơ sở Mailisa nêu trên vẫn chưa kết thúc.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng có mặt ở hàng loạt cơ sở trên nhiều tỉnh, thành thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa. Trong đó, trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ô tô biển xanh gắn còi ưu tiên cùng cảnh sát cơ động có mặt. Địa điểm này - theo trang quảng cáo của Mailisa - được thiết kế tiêu chuẩn 5 sao, trang bị hệ thống công nghệ "hiện đại bậc nhất" nhằm phục vụ tối ưu dịch vụ làm đẹp cao cấp.

Cơ sở Mailisa ở Đắk Lắk sáng 13-1. Ảnh: CAO NGUYÊN

Tại Khánh Hòa, cơ sở khai trương hồi tháng 4-2024 của Mailisa trên đường Tô Hiến Thành, phường Nha Trang tới trưa cùng ngày, cảnh sát vẫn làm việc với một số người. Ở TP Cần Thơ, trước địa chỉ số 67 Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, khung cảnh diễn ra tương tự. Cơ sở này khai trương năm 2021 với sự góp mặt của hàng loạt siêu xe, không ít hoa hậu, á hậu, ca sĩ nổi tiếng.

Ở TP HCM, lực lượng công an có mặt trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu - nơi một cơ sở của Mailisa đặt địa điểm hoạt động. Trong khi đó, tại biệt phủ rộng hàng ngàn m2 của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, phường Thới An, đến 14 giờ, hàng chục cảnh sát vẫn hiện diện.

Trong quá trình lực lượng chức năng làm việc, nhiều tài liệu được chuyển ra xe công vụ.

Công an có mặt tại biệt phủ của bà chủ hệ thống Mailisa. Ảnh: ANH VŨ

Thường xuyên gây chú ý

Theo tìm hiểu của phóng viên, Mailisa đã tồn tại gần 30 năm nay. Khởi đầu với cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, TP HCM năm 1998, thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên cả nước.

Không chỉ quảng cáo rầm rộ về phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao…, hệ thống này còn tổ chức nhiều lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Các cơ sở trên thay vì thuê mặt bằng thì đều được Mailisa bỏ tiền mua đất, xây dựng những tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc vị trí đắc địa ở trung tâm các đô thị lớn. Ngoài ra, vợ chồng bà Mai - ông Khánh cũng thường xuyên đăng hình ảnh khối tài sản đồ sộ của mình lên các phương tiện truyền thông.

Hiện tại, vợ chồng họ đứng tên hàng loạt doanh nghiệp tại Hà Nội, TP HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An… Các doanh nghiệp chủ yếu tập trung lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, tuy có khác nhau về cách trình bày nhưng vẫn thuộc thương hiệu Mailisa.

Đến cuối giờ chiều 13-11, lý do hoạt động khám xét - được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) với công an nhiều địa phương - vẫn chưa được công bố.

Trong diễn biến khác, theo Sở Y tế Hà Nội, đơn vị không tham gia đoàn kiểm tra tại cơ sở Mailisa ở thành phố này và chưa nắm được thông tin cụ thể về buổi làm việc của lực lượng công an. Sở Y tế Đắk Lắk cũng trả lời tương tự…