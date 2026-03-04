Cuộc điện đàm "làm thay đổi Trung Đông" và 72 giờ dẫn tới đòn tấn công Iran

Theo các nguồn tin này, đây là “cơ hội” để tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ nhóm lãnh đạo cấp cao trong cùng thời điểm. Các nguồn tin mô tả cuộc điện đàm ngày 23/2 là “cuộc gọi làm thay đổi Trung Đông”. Sau đó, ông Trump được cho là đã chỉ đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thẩm tra thông tin do Tình báo Quân sự Israel cung cấp. Phía Mỹ xác nhận các dữ liệu tình báo này là đáng tin cậy.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Các quan chức Mỹ cho biết, trong quá trình chuẩn bị phương án tấn công, ông Trump đã “chủ ý” hạn chế đề cập đến Iran trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội một ngày sau cuộc gọi với ông Netanyahu, do lo ngại ông Khamenei có thể thay đổi kế hoạch nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường.

Đến ngày 26/2, thời điểm các đặc phái viên cấp cao của Mỹ gặp các nhà đàm phán Iran tại Geneva (Thụy sĩ), CIA được cho là đã xác nhận chắc chắn rằng cuộc họp của các quan chức Iran sẽ diễn ra như dự kiến.

Sau cuộc gặp tại Geneva, các đặc phái viên Mỹ được cho là đã báo cáo với ông Trump rằng đàm phán không đạt tiến triển. Theo một nguồn tin, thông điệp gửi tới tới Nhà Trắng nêu rõ: nếu Tổng thống muốn tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, phái đoàn sẽ nỗ lực thúc đẩy; tuy nhiên, phía Iran không cho thấy sẵn sàng đạt một thỏa thuận đáp ứng kỳ vọng của Washington.

Ngày 27/2, sau khi đánh giá các cuộc đàm phán không mang lại kết quả và tin tưởng vào độ xác thực của thông tin tình báo, ông Trump được cho là đã ra lệnh tiến hành cuộc tấn công.

Axios cũng dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington và Tel Aviv ban đầu dự kiến hành động vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 nhằm có thêm thời gian củng cố sự ủng hộ trong nước. Tuy nhiên, ông Netanyahu được cho là đã thúc đẩy nhanh thời điểm. “Chúng tôi không có sự chuẩn bị lâu dài vì cơ hội đến quá nhanh”, một quan chức Mỹ nói.