Sáng 13-11, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Công an khám xét biệt thự của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM. Ảnh: NT

Khoảng gần 100 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM có mặt tại biệt thự của bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, nằm trong khu dân cư Thới An, quận 12 (cũ).

Ghi nhận của PLO, khu vực này được phong tỏa từ sáng cùng ngày. Nhiều xe chở cảnh sát, cảnh sát cơ động và lực lượng bảo vệ dân phố được huy động để đảm bảo an ninh trật tự.

Biệt thự của bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, nằm trong khu dân cư Thới An, quận 12 (cũ). Ảnh: NT

Theo người dân sống gần đó, lực lượng chức năng có mặt từ khoảng 8 giờ sáng và làm việc đến đầu giờ chiều. Biệt thự rộng hơn 1.000m², là nơi vợ chồng bà Mai thường xuyên lui tới.

Cùng thời điểm, công an tiến hành kiểm tra nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa tại các tỉnh, thành như Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang.

Khu vực quanh biệt thự được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám xét. Ảnh: NT

Tại TP.HCM, lực lượng chức năng cũng xuất hiện tại tòa nhà Mailisa ở số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận cũ). Khoảng 8 giờ sáng, nhiều xe 16 chỗ chở cảnh sát đậu trước thẩm mỹ viện này, sau đó vào bên trong làm việc.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng xuất hiện tại tòa nhà Mailisa ở số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận cũ), thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Ảnh: PH

Đến khoảng 12 giờ 30, việc kiểm tra hoàn tất, lực lượng công an mang theo một số thùng tài liệu rời đi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.