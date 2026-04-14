Thủ tướng chỉ đạo ‘nóng’ về Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Sáng 14/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế và một số đề xuất, kiến nghị trong công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có nội dung liên quan 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng 2 bệnh viện này và cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhiệm vụ rất rõ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể; giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc; dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý II năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2026.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu quyết liệt cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được giao trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế về triển khai các nhiệm vụ được giao.