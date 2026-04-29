Bé trai tử nạn trong ngôi nhà sập do giông lốc

Ông Ninh Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân, cho biết đêm qua và rạng sáng nay, địa bàn xảy ra đợt giông lốc dữ dội kèm mưa đá khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề.

Nhà sàn của gia đình anh Vi Văn Luận đổ sập đêm 28/4 khiến con trai Vi Thành Lâm tử nạn. Ảnh: Lam Sơn

Khoảng 22h ngày 28/4, bé Vi Thành Lâm (13 tuổi, trú tại bản Cua, xã Nam Xuân) đang nằm ngủ thì cơn lốc ập đến cuốn sập ngôi nhà sàn của gia đình. Nhiều khối gỗ nặng cả tấn đè trúng chỗ bé trai trú ẩn khiến cháu tử vong.

Ông Đông cho biết lúc nhà sập ngoài cháu Lâm còn có ông bà nội ở bên trong. Hai người kịp thời chạy thoát nên không bị thương.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Nam Xuân cùng công an, quân sự xã phối hợp với người dân tổ chức giải phóng hiện trường và sơ cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé không qua khỏi.

Ngôi nhà sàn ở xã Pù Luông tốc mái rạng sáng nay. Ảnh: Lam Sơn

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nam Xuân, trận giông lốc đã khiến 10 hộ dân bị hư hỏng nhà. Trong đó, một hộ tại bản Cua bị sập hoàn toàn nhà và bếp, 9 hộ khác tại các bản Cụm, Cua, Bút và Khang bị tốc mái. Nhiều tài sản của người dân như xe máy, tivi, máy xay xát và hoa màu bị hư hại.

Không chỉ Nam Xuân, nhiều xã khác tại Thanh Hóa cũng ghi nhận thiệt hại nặng do giông lốc, mưa đá từ chiều 28/4 đến sáng 29/4. Tổng hợp của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tại các xã Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên, Pù Luông..., giông lốc làm tốc mái hàng chục nhà dân.

Nhiều điểm khác cũng ghi nhận cây xanh đổ ngang đường giao thông, cổng chào bị sập, mái trường học bị tốc mái, trong đó có Trường Tiểu học và Mầm non xã Phú Xuân. Toàn tỉnh ghi nhận gần 280 ha lúa giai đoạn trổ bông, ngô và keo bị gãy đổ, tập trung tại các xã Mậu Lâm, Thăng Bình, Các Sơn và Quý Lương...

Hiện chính quyền các xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, cắt cây đổ gãy, chằng chống mái nhà, đồng thời phối hợp với ngành điện lực khắc phục cột điện bị gãy, kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an toàn.

Cây xanh gãy đè trúng ôtô của người dân ở xã Ngọc Liên chiều 28/4. Ảnh: Lam Sơn

Sở dĩ Thanh Hóa, trước đó là Điện Biên, Tuyên Quang xuất hiện giông lốc, mưa đá là do không khí lạnh từ phương bắc tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp trục khoảng 22-24 độ vĩ bắc dịch chuyển xuống phía nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, có nơi mưa to. Trong cơn giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.