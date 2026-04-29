Tàu chở dầu bốc cháy trên biển Lâm Đồng, 1 người mất tích

Ngày 29/4, thông tin từ UBND xã Liên Hương (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ cháy tàu chở dầu đang neo đậu cách bờ biển khoảng hơn 1 hải lý.

Tàu chở dầu neo đậu trên biển Lâm Đồng bốc cháy dữ dội vào sáng 29/4.

Thông tin ban đầu, vụ cháy tàu chở dầu xảy ra vào sáng cùng ngày. Con tàu hậu cần chuyên chở nhiên liệu do gặp sự cố nên neo đậu gần bờ để sửa chữa, có sử dụng hàn điện.

Đám cháy bốc lên dữ dội và khói đen bao phủ khắp con tàu.

Trong lúc sửa chữa, con tàu bốc cháy dữ dội. Thời điểm con tàu bốc cháy trên tàu có 3 người trong đó có 2 người nhảy xuống biển bơi vào bờ an toàn, người còn lại hiện đang mất tích.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tiếp cận con tàu để khống chế ngọn lửa và triển khai tìm kiếm người mất tích trên biển.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 8h30 sáng 15/4, tại biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cháy tàu cá.

Theo báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng, con tàu bị cháy trên biển mang số hiệu BTh 95768 TS, chiều dài hơn 19 m, công suất 750 cv do ông Nguyễn Văn Tư (ngụ phường Phú Thủy) là thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện.

Bước đầu, xác định con tàu trên xuất bến đi biển vào ngày 12/4 gồm 21 thuyền viên. Đến 5h sáng nay thì tàu vào bến Cảng cá Phú Hài.

Vào lúc 8h5, tàu neo đậu cửa cách Cảng cá Phú Hài khoảng 2 km về hướng Tây Nam thì bị bốc cháy, may mắn không có thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy là do khi đang nấu ăn thì bị rò rỉ bình gas.

Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động ba xuồng nước phối hợp với Hải đội 2 tổ chức hai phương tiện, một ca nô và một tàu cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Tại hiện trường, cabin tàu cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.