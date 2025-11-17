Nhân chứng kể phút lốc xoáy quét làm hàng chục nhà tốc mái, 4 người bị thương

Sáng 17/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng), cho biết trận lốc xoáy xảy ra vào đêm 16/11 đã khiến hơn 20 ngôi nhà bị tốc mái và 4 người bị thương do ngói rơi trúng.

Lốc xoáy xảy ra vào khoảng 22h30, kèm mưa lớn và gió mạnh, quét qua các thôn Khánh Thọ, Trường Mỹ và Khánh Thịnh làm đổ cây xanh, trụ điện và gây mất điện nhiều giờ.

Trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng đối với tài sản của người dân.

Tại thôn Trường Mỹ, ông Phan Lân (68 tuổi) cho biết cả nhà đang chuẩn bị ngủ thì gió rít mạnh, sau đó xoáy cuốn chỉ trong vài phút khiến mái hiên nhà ông bị thổi bay. “Nhà của em gái tôi bị tốc mái hoàn toàn, may mắn tối qua em tôi không ở nhà”, ông nói.

Nhà của ông Lân bị lốc xoáy làm hư hỏng nặng.

Đứng nhìn mái tôn nhà mình bị cuốn bay, bà Phan Thị Thùy kể: “Hơn 10h, tôi nhìn qua cửa sổ thấy lốc xoáy rất lớn kèm ánh sáng lạ. Tôi vừa chạy vào trong vài bước, bên ngoài đã nghe đùng đùng, mái tôn sân nhà bay tứ tung”.

Lãnh đạo xã Chiên Đàn cho biết thêm tại thôn Khánh Thọ, nhiều ngôi nhà, quán cà phê Lộc Vừng và một phần trụ sở UBND xã Tam Thái cũ (nay là trụ sở Chiên Đàn) bị hư hỏng. Hai người bị thương gồm bà Trần Thị Mỹ Lan và ông Khưu Minh Dũng đã được đưa đi cấp cứu trong đêm.

Một nhà dân bị lốc xoáy làm hư hỏng nặng.

Còn tại phường Hương Trà, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường, cho biết, lốc xoáy làm 28 nhà dân bị tốc mái, tập trung tại các thôn Hòa Lang (15 nhà), Đồng Hành (5 nhà) và Ngọc Bích (8 nhà).

Ngay sau sự cố, lực lượng dân quân, công an và tổ xung kích được huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại. Cây gãy đổ trên đường cũng được lực lượng chức năng giải tỏa để bảo đảm giao thông; đồng thời xử lý tình trạng mất điện tại các điểm bị ảnh hưởng.

Lốc xoáy làm cây cối ngã rất nhiều, thiệt hại nặng.

Đến sáng nay, các đơn vị của xã Chiên Đàn và phường Hương Trà vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa và ổn định cuộc sống sau trận lốc xoáy bất ngờ trong đêm.

Phía bên trong trụ sở UBND xã Tam Thái cũ, nay là Chiên Đàn bị hư hỏng, thiệt hại nặng.

Nhà của chị Đỗ Thị Xuân Nương bị tốc mái hoàn toàn.

Hai chòi bia tưởng niệm bên trong Nghĩa trang Liệt sĩ xã Chiên Đàn bị lốc xoáy làm hư hỏng nặng.

Lốc xoáy thổi tôn bay tứ tung, mắc cả trên cây.

Cây cối ngã đổ tại nhiều tuyến đường.

Chính quyền địa phương đang ra quân hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.