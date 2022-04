Bé trai theo mẹ bán vé số bị tông: "Mẹ ơi con muốn về nhà ngủ!"

Trong lúc đi theo mẹ bán vé số, bé trai bốn tuổi ở Hóc Môn, TP.HCM chạy băng sang đường để nhặt bóng bay thì bị xe máy chạy tốc độ cao tông trúng, văng xa...

Bé trai thoát chết thần kỳ sau tai nạn, tuy nhiên, gia đình bé gặp không ít khó khăn, họ mong muốn những người liên quan có sự quan tâm, hỗ trợ.

Bé trai 4 tuổi bị tông văng 6m

Ngày 24-4, chị Võ Thị Diễm Thúy (32 tuổi, quê An Giang, tạm trú ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết vẫn đang ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM) để chăm sóc con trai là em THĐ (4 tuổi) bị xe tông văng khi theo mẹ bán vé số trên đường Song Hành, huyện Hóc Môn.

Bé trai băng qua đường để nhặt bóng thì bị xe máy tông trúng. Ảnh chụp từ clip

Theo chị Thúy, vụ việc xảy ra vào hơn 1 giờ sáng ngày 23-4, tại giao lộ đường Song hành QL 22 và đường Tân Xuân 5 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn).

Thời điểm này, chị Thúy cùng con trai lớn đi bán vé số ở khu vực. Bé Đ được mẹ bế, sau đó bỏ xuống vỉa hè chơi đùa cùng.

Cú tông mạnh khiến bé trai bị hất tung lên trời và văng xa khoảng sáu mét. Ảnh chụp từ clip

“Tôi và con đá qua đá lại một vỏ chai nước trên vỉa hè. Rồi bé chạy lại gần gốc cây như để trốn mẹ. Tôi đứng cách con chừng 1,5m” – chị Thúy nói.

Sau đó, bé trai thấy phía cửa hàng đối diện đang tổ chức sinh nhật. Một người đàn ông giẫm vỡ các bóng bay tạo thành tiếng nổ. “Bé muốn chạy qua để nhặt một bóng bay chơi” – chị Thúy kể và cho biết bé bình thường chỉ đùa nghịch trên vỉa hè, chưa bao giờ chạy xuống đường.

Phát hiện, người mẹ gào thét chạy tới xem tình trạng của con trai. Ảnh chụp từ clip

Trong lúc bé trai băng qua thì người mẹ phát hiện, hét lên nên bé dừng lại. Đúng thời điểm này, một xe máy hiệu Exciter có hai thanh niên ngồi trên lao tới tông trúng.

Cú tông cực mạnh khiến bé trai bốn tuổi văng nhiều m lên trên vỉa hè. Chị Thúy gào lên, chạy tới phía con. “Tôi thấy chân tay và đầu con chảy máu. Tôi chỉ nghĩ lúc đó làm sao nhanh nhất đưa con đến bệnh viện” – chị Thúy tiếp và cho biết sau tai nạn, hai thanh niên trên xe máy cũng ngã ra đường.

Nhiều người dân xung quanh cũng chạy tới tìm cách giúp đỡ. Ảnh chụp từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường cho thấy sau khi tông trúng, hai nam thanh niên bị té, xe máy tóe lửa. Riêng bé Đ bị hất tung lên trời, văng xa khoảng 6m. Rất đông người dân ở khu vực chạy ùa tới, hỏi han, chăm sóc.

Chị Thúy chạy xe máy đưa bé Đ cùng con trai lớn vào Bệnh viện Đa khoa KV Hóc Môn để cấp cứu, điều trị. Bé được xác định bị gãy xương chân, đầu xây xát, chảy máu nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo gia đình, bé trai bị gãy chân, đầu xây xát nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh: GĐCC

“Lúc đó bé đau đớn, khóc thét. Tôi chỉ lo sợ cho sức khỏe của con chứ không quan tâm đến hai người thanh niên đi xe máy. Lúc tôi lật đật ôm con vào bệnh viện thì họ vẫn còn ở hiện trường” – chị Thúy thông tin.

Người mẹ buồn bã cho biết, sau khi khóc do tai nạn, con trai không than đau, không sợ hãi mà chỉ nói với mẹ “mẹ ơi! Con chỉ muốn về nhà ngủ”. “Tôi buồn và lo cho con, chỉ một phút sơ suất mà con tôi có thể sinh tật khi lớn lên, tội nghiệp…” – chị Thúy nói và cho biết hiện bé sức khỏe ổn, chỉ hơi đau.

Gia cảnh của gia đình người mẹ dẫn 3 con bán vé số

Tiếp PV trong phòng trọ chừng 15m vuông ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, anh Trần Hoàng Long (38 tuổi, cha của bé Đ) cho biết đang lo lắng cho sức khỏe của con và những tháng ngày khó khăn sắp tới.

Anh Long cho biết, sau khi hay tin đã ra hiện trường nhưng những người liên quan đã rời đi. Ảnh: NT

Anh Long cho biết, hai vợ chồng lên TP.HCM mưu sinh đã gần 10 năm nay. Bình thường anh Long đi phụ hồ ở huyện Củ Chi, chị Thúy đưa bé Đ cùng hai con trai lớn đi bán vé số trang trải cuộc sống.

Người đàn ông cho biết, chị Thúy bán vé số được chừng ba năm nay. Hai người con trai lớn một em học lớp tám, một em học lớp sáu đều đi bán vé số cùng mẹ vào buổi tối.

Riêng bé Đ được mẹ bồng theo. Hằng đêm, cả ba mẹ con sẽ đi bán từ khoảng 19 giờ đến 1 giờ sáng sẽ trở về nhà.

Anh Long phải xin nghỉ phụ hồ chừng ba tháng để có thời gian chăm sóc cho con. Ảnh: NT

Trong căn phòng trọ, anh Đ dọn lại áo quần của các con và chuẩn bị thức ăn mang vào bệnh viện cho vợ. Ở một góc, có hai chiếc khăn quàng đỏ của hai người con trai lớn và một bình sữa còn uống dở của người con trai út.

“Thu nhập của tôi ngày có ngày không vì phụ thuộc; trung bình 300 ngàn/ngày nếu có việc. Ba mẹ con bán vé số cũng được tầm 300 ngàn sau khi trừ ăn cơm bụi, xăng xe” – anh Long nói và cho biết vợ phải bán vé số liên tục, ngày nào cũng phải lấy bán nếu không sẽ bị “cắt”, người ta không cho bán nữa.

Sau khi con trai bị tai nạn, anh Long xin nghỉ ba tháng để lo toan. Ngày chủ nhật, hai con trai lớn nghỉ học vẫn tiếp tục đi bán vé số từ sớm để kiếm tiền lo cho em và mẹ ở bệnh viện.

Gia đình hi vọng những người liên quan trong vụ tai nạn có sự hỗ trợ cho gia đình. Ảnh: NT

Anh Long cho biết, nhà mình làm được bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu vì con đông, công việc không thu nhập cao. “Tiền phòng trọ, tiền học cho con, tiền viện phí giờ không biết chạy đâu. Chỉ mong những người tông trúng con tôi có hỗ trợ gia đình phần nào vượt qua khó khăn” – anh Long nói.

Người cha cũng chạy tới hiện trường, xin hình ảnh các camera an ninh khu vực để tìm thông tin về người liên quan và lấy được hình ảnh lúc con gặp nạn. “Tôi xem camera hết hồn, lo lắng cho con có mệnh hệ gì” - anh Long kể.

Trước đó, chị Thủy đi làm công nhân, sau khi sinh bé Đ thì nghỉ, bán vé số để có thời gian chăm con. Người mẹ cho biết sau này sẽ cho bé đi học, chứ không để bé đi cùng mẹ bán vé số nữa.

Thấy PV đến, một người đàn ông hàng xóm của anh Long kể: “Vợ chồng nó khổ lắm. Mấy đứa nhỏ ngoan, lễ phép hay chạy ra hẻm chơi. Nó khổ mới thuê cái phòng trọ như vậy. Mỗi lần dắt xe qua bậc thềm cao rất vất vả, té không biết khi nào”.

Sau khi nghe PV thông tin, lãnh đạo UBND xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn cho biết trong trường hợp xảy ra tai nạn người dân liên hệ, báo ngay với cơ quan chức năng để xử lý.

Đại diện Công an xã Tân Xuân thông tin, anh Long có lên trình báo cho địa phương. Do là vụ tai nạn giao thông nên đã hướng dẫn anh lên Đội CSGT Công an huyện Hóc Môn để trình báo, lập hồ sơ.

