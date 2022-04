Bé 4 tuổi bị xe máy đâm văng sáu mét ở Hóc Môn

Bé trai bốn tuổi theo mẹ đi bán vé số thì bị xe máy tông văng khoảng sáu mét trên đường Song Hành QL22 (huyện Hóc Môn, TP.HCM) may mắn không thiệt mạng.

Ngày 24-4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip bé trai bị xe máy tông văng nhiều mét trên đường. Sau khi đăng tải đã thu hút nhiều người quan tâm.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra lúc 1g17 ngày 23-4 trên đường Song Hành QL22, đoạn qua ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, Hóc Môn, TP.HCM.

Bé trai chạy ra đường thì bị xe máy lao tới, tông trúng. Ảnh chụp từ clip

Trao đổi với PV, chị Võ Thị Diễm Thúy (32 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) cho biết bé trai bị tông là con trai của mình.

Cú tông mạnh khiến bé trai bốn tuổi văng xa. Ảnh chụp từ clip

Thời điểm ấy, chị Thúy đưa con trai là bé THĐ, 4 tuổi và một người con lớn đi bán vé số ở khu vực này. Trong quá trình chơi đùa với mẹ, bé Đ thấy bóng bay ở bên kia đường nên chạy qua để nhặt thì bị một xe máy chạy qua tông trúng.

Phát hiện, mẹ của bé và người dân chạy tới để hỏi han, chăm sóc. Ảnh chụp từ clip

Cú tông khiến bé trai văng xa khoảng 6 mét từ đường lên trên vỉa hè. Người mẹ chạy tới bồng bé đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai người đi xe máy cũng bị té, nhưng ngay lập tức rời khỏi hiện trường.

Khu vực hiện trường trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Ảnh: NT

Anh Trần Hoàng Long (38 tuổi, cha của bé Đ) cho biết sau khi xảy ra tai nạn đã chạy đến thì những người liên quan đã đi mất. Anh đã xin hình ảnh từ các camera an ninh để cung cấp cho công an xử lý.

Theo gia đình, tai nạn khiến bé Đ bị gãy xương chân, đầu xây xát. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, nói năng và ăn uống bình thường.

Theo gia đình, bé trai bị gãy xương chân, đầu xây xát. Ảnh: GĐCC

Vợ chồng anh Long - chị Thúy từ quê lên thành phố thuê trọ, vợ cùng con trai lớn đi bán vé số, chồng làm phụ hồ kiếm sống. Đ còn bé, được chị Thúy bồng theo để tiện chăm sóc.

Nay tai nạn xảy ra khiến cuộc sống của gia đình anh Long gặp không ít khó khăn. Gia đình mong muốn khi biết thông tin, những người liên quan đến vụ tai nạn có thể hỗ trợ để hai vợ chồng vượt qua khó khăn.

Anh Long, bố của bé Đ cho biết, cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Ảnh: NT

Đại diện Công an xã Tân Xuân cho biết, anh Long có lên trình báo cho địa phương. Do là vụ tai nạn giao thông nên đã hướng dẫn anh lên Đội CSGT Công an huyện Hóc Môn để trình báo, lập hồ sơ.

