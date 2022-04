3 ôtô húc liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 người chết, 8 người bị thương

Chủ Nhật, ngày 24/04/2022 16:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Khoảng 0h ngày 24/4, trên Quốc lộ 1A, đoạn ngang thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ôtô khách và xe đầu kéo container làm 1 người tử vong 8 người trên xe dự đám giỗ bị thương.

Xe đầu kéo chở bồn BKS 50LD - 13354 do tài xế Huỳnh Văn Phong (49 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc bất ngờ húc vào ôtô BKS 79B - 01933 do Trần Quốc Thanh (ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển cùng chiều phía trước. Vụ va chạm làm ôtô 79B - 12933 đâm vào ôtô khách BKS 37B - 01768 do ông Bạch Thảo (ngụ tỉnh Nghệ An) khiển cùng chiều phía trước hợp đồng chở khách dự đám giỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn làm 3 xe hư hỏng, riêng xe 79B - 01933 bị hư hỏng nặng bẹp dúm, 8 người trên xe 79B - 01933 bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm, ở thị xã Đức Phổ. Ngoài ra, một người trên xe là ông Bùi Hùng, 60 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa tử vong tại chỗ. Theo Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm, hiện có 2 người đã chuyển bệnh viện tuyến trên để điều trị, còn lại 6 người đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng CSGT Trạm Đức Phổ và Công an thị xã Đức Phổ tổ chức phân luồng, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/3-oto-huc-lien-hoan-tren-quoc-lo-1a-1-nguoi-chet-8-nguoi-bi-thuon...Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/3-oto-huc-lien-hoan-tren-quoc-lo-1a-1-nguoi-chet-8-nguoi-bi-thuong-i651370/