Lính Mỹ rơi xuống biển thiệt mạng gần Venezuela

Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) ngày 12/2 thông báo kết thúc chiến dịch tìm kiếm Chukwuemeka Oforah, quân nhân 21 tuổi, bị ngã từ chiến hạm USS Iwo Jima xuống Biển Caribe gần Venezuela hôm 7/2. Oforah được xác định đã thiệt mạng sau 72 giờ tìm kiếm không có kết quả.

Chiến hạm Iwo Jima trên Biển Caribe hồi tháng 10/2025. Ảnh: USMC

Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn được tiến hành với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó có 5 tàu hải quân, 10 máy bay thuộc biên chế hải quân, không quân và thủy quân lục chiến.

USMC đang điều tra nguyên nhân Oforah ngã xuống biển. Đây là quân nhân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch Mũi giáo phương Nam do Washington phát động ở Biển Caribe vào năm ngoái.

Theo chính quyền Tổng thống Donald Trump, chiến dịch được tiến hành nhằm phát hiện và phá vỡ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia trên biển, đặc biệt là liên quan hoạt động buôn ma túy.

Ít nhất 39 xuồng nghi chở chất cấm đã bị đánh chìm ở Biển Caribe và Thái Bình Dương từ đầu chiến dịch, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch này.

Vị trí Biển Caribe. Đồ họa: BBC

Chiến hạm trên cũng đã tham gia vào cuộc đột kích của Mỹ nhằm bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1. Sau khi khống chế vợ chồng ông Maduro tại Caracas, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đưa họ ra tàu Iwo Jima bằng trực thăng, rồi áp giải về New York để xét xử.