Bắt Hoàng Văn Thanh vì gây tai nạn làm hai người tử vong

Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", gây tai nạn làm hai người tử vong.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là Y S. Êban (26 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Y D. Êban (35 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 26/5, ông Thanh điều khiển ô tô lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Khi đến trước cổng Khu công nghiệp Tân An (phường Tân An, Đắk Lắk), ông Thanh điều khiển ô tô lấn sang bên trái để vượt một xe ô tô khác đang đi cùng chiều phía trước.

Sau khi vượt lên được một đoạn, Thanh phát hiện xe máy của Y S. Êban và Y D. Êban chạy theo hướng ngược chiều, cách khoảng 100 m.

Ông Thanh bị bắt giam do gây tai nạn làm hai người tử vong. Ảnh: SĐ.

Cho rằng xe máy sẽ chủ động tránh, Thanh vẫn tiếp tục điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái để vượt. Tuy nhiên, khi di chuyển thêm một đoạn, thấy xe máy không tránh, Thanh lập tức đạp phanh, giảm tốc độ và điều khiển ô tô trở lại phần đường của mình. Dù vậy, khoảng cách giữa hai phương tiện lúc này đã quá gần nên không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn.

Hậu quả, Y S. Êban tử vong tại chỗ; Y D. Êban được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Thanh đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.